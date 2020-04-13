Украина может не получить кредит МВФ из-за масштабной коррупции на Одесском припортовом заводе е

Сегодня все рассуждают о вероятности предоставления Украине кредита Международного валютного фонда в зависимости от принятия того или иного закона. Однако большинство почему-то забывает, что приоритетом для МВФ является не только открытие рынка земли или принятие "антиколомойського" закона, но и реальные, успешные кейсы борьбы с коррупцией

Сегодня все рассуждают о вероятности предоставления Украине кредита Международного валютного фонда в зависимости от принятия того или иного закона. Однако большинство почему-то забывает, что приоритетом для МВФ является не только открытие рынка земли или принятие "антиколомойського" закона, но и реальные, успешные кейсы борьбы с коррупцией

А наша страна в этом направлении демонстрирует не успешные спецоперации по выявлению и "посадке" коррупционеров, а лишь рост количества структур, которые "борются" с ней, а также все больше и больше коррупционных проявлений на государственных предприятиях.

Вот лишь один пример масштабной коррупции на одном госпредприятии — Одесском припортовом заводе.

ОПЗ недавно объявил тендер на поставки газа в обмен на лучшую цену за готовую продукцию – аммиак и карбамид. Американская компания "IBE Trade Corp" (президент — Алекс Ровт), которая специализируется на продаже минудобрений по всему миру, собиралась принять участие в тендере. Однако, поскольку тендер не пошел по сценарию ОПЗ, его внезапно отменили и объявили, что выбор поставщика газа будет осуществляться за т.н. "переговорной" процедурой.

Теперь немного цифр. "IBE Trade Corp" предлагала цену за тонну аммиака 38, а за тонну карбамида — 57 долл США. Поскольку за месяц ОПЗ производит 6 тыс. тонн аммиака и 74 тыс тонн карбамида, то месячный доход ОПЗ мог составить 4 млн 446 тыс долл США. И это — только с одного тендера.

Вместо этого в ОПЗ быстро поняли, что от американцев откатов не дождутся (они их просто не дают), и при таких раскладах им не на чем заработать. Поэтому 3 апреля они пролонгируют соглашение с тем же поставщиком, через которого недавно разгорелся громкий скандал относительно дачи взятки руководству Фонда госимущества — ООО "АгроГазТрейдинг". Эта компания предложила цену в 39 долл за тонну аммиака и 51 долл за тонну карбамида. То есть это ООО за месяц взамен поставленного газа забирает продукции на 4 млн 8 тыс долл против 4 млн 446 тыс долл, которые предлагали американцы.

Как видим, в результате этой коррупционной схемы, ОПЗ, который является государственным предприятием, управляется Фондом госимущества (а главу ФГИУ назначают с подачи президента), за год теряет более 15 млн долл США. И, опять же, это только одна закупка, только один "тендер"!

Вопрос о том, есть калькуляторы и счеты у руководства ОПЗ, ФГИ, Кабмина и президента, и видят ли они явную и откровенную коррупцию у себя под носом, остается риторическим.

А американской компании, которая привыкла работать по честным и прозрачным правилам (которые должны быть одинаковыми для всех), не остается ничего другого, как обратиться к Международному валютному фонду и указать на явный факт коррупции на украинском госпредприятии.

Продолжение следует...