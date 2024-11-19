Большая война требует больших изменений в управлении войсками

Речь идет о принципах ведения войны, процедурах управления войсками, роли и месте подразделений на поле боя, а не за широкий ассортимент западного вооружения и красивые бирки латиницей на дверях кабинетов. Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем

Речь идет о принципах ведения войны, процедурах управления войсками, роли и месте подразделений на поле боя, а не за широкий ассортимент западного вооружения и красивые бирки латиницей на дверях кабинетов. Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Предлагаю рассмотреть одно из преимуществ, которое противник качественно использует с самого начала полномасштабного вторжения до сих пор.

Одна из них заключается далеко не в планировании и применении войск, так как не считаю тактику РФ яркой с точки зрения оперативного искусства (с таким человеческим ресурсом и впк можно воевать гораздо эффективнее), она носит исключительно организационный характер, а именно в концепции формирования, обеспечения, подготовки и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней, что позволяет командованию вражеских дивизий и армий готовить и дальше руководить своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем нашим командирам ОТУ, ТГР и бригад, потому что сегодня трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к:

существенного ухудшения взаимодействия,

предубежденного отношения и применения подразделений не по назначению,

потери управления,

неоправданных потерь среди личного состава, которых можно было предотвратить,

в результате – невыполнение поставленных боевых задач.

Ежедневно командиры наибольшего тактического звена сталкиваются с проблематикой в работе с приданными подразделениями, а отдают свои штатные роты/батальоны в подчинение другим бригадам, что в большинстве случаев приводит к проблемам, указанным выше.

Имея фронт шириной более 1000 км, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь в ручное управление ротами и батальонами. Напротив, противник организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные способности.

Кратко о плюсах в создании дивизий/армейских корпусов в ведении полномасштабной войны против сильного противника, имеющего значительное преимущество в количестве личного состава, техники, вооружения и боеприпасов, и о дальнейшем переходе к стратегической обороне с мизерной претензией на проведение контрнаступательных действий (операций) оперативно-тактическом уровне.

1. Единство командования. Командир дивизии/армейского корпуса, которые следует создавать на фундаментах боеспособных бригад за счет сокращения мертворожденных организмов, потерявших свою боеспособность так и не приобретя ее, смогут организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях, лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать способности и соответственно ставить задачи по назначению каждой бригаде/полку.

2. Инициатива. Более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого столкновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации.

3. Простота. Улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны.

4. Экономия усилий. Устойчивое управление войсками позволит увеличивать операционные зоны и полосы обороны на линии боевого столкновения (даже на участках прорыва).

P.S. Это сейчас и так делается, потому что, кто везет на том и уезжают. За последние три месяца нашей бригаде ее увеличивали трижды.

5. Безопасность. Уменьшение потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата в случае отсутствия фундаментального подхода.

6. И самое главное — уменьшение ручного управления на тактическом уровне, в свою очередь, позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования (ибо это их обязанности) и более приоритетными задачами, такими как стратегическая оборона, в которую входит комплекс до сих пор не начатых мер.

P.S. Потому что воевать нам еще долго.

Процитировав основные принципы войны по бессмертному Клаузевицу, с надеждами на лучшее, пусть всем нам приснится план победы, где мы начнем проводить реальные реформы и накапливать или хотя бы не рассеивать ресурсы для долгожданной победы или отсрочку нашей смерти.

Время играет против нас. Подумайте.