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Александр Коваленко Военний эксперт info@regionews.ua
21 марта 2025, 06:40

Удар по "глазам" российской ПВО в Крыму: почему так важен результат операции ГУР

21 марта 2025, 06:40
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Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ходе системных ударов с применение беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ходе системных ударов с применение беспилотных средств поражения на территории временно оккупированного полуострова Крым из строя был выведен целый ряд специфической вражеской техники
иллюстративное фото: из открытых источников
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Насколько это была сложная операция и насколько болезненные потери для врага – давайте разберёмся.

Почему среди целей больше РЛС

Прежде всего немного статистики, а именно те самые средства, которые ГУР МО Украины методично поражали в течение последних дней: это вертолёт, целый ряд систем противовоздушной обороны и радиолокационные станции оккупантов в Крыму.

Как сообщили в разведке, под удар попали:

  • ЗРПК "Панцирь-С1" – 3 единицы;
  • ЗРК С-300ВМ – 2 ед;
  • РЛС "Подлёт" – 2 ед;
  • РЛС "Ниобий-СВ" – 2 ед;
  • РЛС "Каста 2Е2" – 3 ед;
  • РЛС "Имбирь" – 1 ед;
  • РЛС "Небо-СВ" – 1 ед;
  • РЛС "Небо-М" – 1 ед;
  • РЛС 59Н6-Е "Противник-ГЭ" – 1 ед;
  • БРЛС "Мыс" – 1 ед;
  • командный пункт РЛС "СТ-68" – 1 ед;
  • РЛС 39Н6 "Коста 2Е2" – 1 ед;
  • транспортно-буксирное судно проекта С4236 – 1 ед;
  • вертолёт Ми-8 – 1 ед.

Как видно из перечня, удары наносились преимущественно по РЛС и комплексам ПВО противника в Крыму. И если кому-то кажется, что уничтожение радиолокационной станции это эдакая второстепенная или вообще не особо значимая задача, а куда важнее уничтожение самих ЗРК и ЗРПК, тот серьёзно ошибается.

Без РЛС любая система противовоздушной обороны становится слепой и неспособна эффективно выполнять свои функции, то есть беспомощной против ударов противника. Именно поэтому, когда необходимо вывести из боеспособного состояния дивизион ПВО, удар наносится в первую очередь не по пусковым, а по радиолокационной станции.

Именно по этой причине мы можем видеть в списке уничтоженных целей так много РЛС и не так много зенитных ракетных комплексов. Но насколько это болезненная потеря для российских оккупационных войск и к чему это может привести?

Боль

Первое, что нужно понимать – производство радиолокационных станций в РФ по темпам и объёмам кардинально отличается от производства ЗРК, которых войска оккупантов тоже получают не так уж и много. Дело в том, что ещё до введения санкций против России процесс производства РЛС занимал намного больше человеко-часов и требовал в разы больше ресурсов. В нынешней же ситуации и подавно.

Системы противовоздушной обороны в России – это наиболее медленно производящиеся системы из всего списка производимой военно-промышленным комплексом продукции. А РЛС, пожалуй, вершина по сложности производства и дефицита объёмов поставок.

Поэтому при потере радиолокационной станции российское командование не ждёт, когда её заменят новой с производства, а изымает рабочую систему у другого дивизиона откуда-то из тыловой России и передает в дивизион, утративший боеспособность.

В свою очередь по списку выведенных из строя в Крыму РЛС даже непрофессионал может заметить множество разных названий (разношерстность), и это не удивительно. Например, о многом говорят РЛС "Небо-М" и "Каста 2Е2".

Дело в том, что согласно штатной комплектации дивизиону ПВО, состоящему из зенитного ракетного комплекса С-300/С-400, прилагается секторальная РЛС управления 92Н2Е и кругового обзора 91Н6Е. Но после регулярных прилетов по Крыму этих станций осталось немного. Да так, что 91Н6Е сейчас количественно с трудом хватает по одной на полк, не говоря уже об обеспечении дивизиона!

Для того чтобы компенсировать нехватку РЛС кругового обзора, в Крым стали завозить более простые и имеющиеся в наличии радиолокационные станции "Небо-М" и "Каста 2Е2". И уничтожение именно их говорит о сложной ситуации у противника с обеспечением дивизионов ПВО штатными РЛС.

Вывод из строя радиолокационной станции боевого режима "Подлет" аналогично говорит о проблемах с обеспечением крымской группировки штатными системами, поскольку размещались они в тандеме со станциями дежурного режима "Небо" и "Каста" для взаимного усиления друг друга... Не помогло.

Уничтожение и даже повреждение всех этих РЛС приводит к обезоруживанию российской ПВО в Крыму, которая представлена на сегодняшний день двумя зенитно-ракетными полками – 12-м и 18-м, а также 3-м радиотехническим полком. И, судя по всему, устроенная охота ГУР МО Украины на "глаза" оккупантов удалась на славу.

Отдельная история о том, как эта операция была проведена. Сейчас каких-либо деталей не сообщается, кроме того, что удар был комбинированный, с использованием как нового типа ударных дронов, так и fpv-дронов на оптоволокне, стартовавших с морских площадок.

За максимально короткий промежуток времени российская ПВО в Крыму оказалась ослепленной, и быстро решить вопрос замены этих систем у противника без изъятия аналогичных с других объектов (делая их таким образом беззащитными) не получится.

А что может произойти за время, пока российская ПВО в Крыму будет незрячей, ну, или, скажем так, подслеповатой на один глаз... кто же его знает? Да и в Крыму ли вообще?

Ведь российская противовоздушная оборона уже давно растягивается на шпагате между территориями, где ведутся активные боевые действия, и тыловой зоной – из которой РЛС и ЗРК забирают для компенсации потерь. И звук рвущихся связок от такого шпагата слышен в регионах России практически каждую ночь.

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