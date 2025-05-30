"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю

Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?

Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?

фото: AP

Маятник Дональда Трампа снова качнулся в сторону Украины. Точнее, в антироссийском, антипутинском направлении. Президент Соединенных Штатов Америки вновь выражает недовольство отказом кремлевского диктатора остановить войну в Украине. Он выражает в своем стиле, назовем его самораскрывающимся. Но насколько серьезна эта часть "Вашингтонского балета"? Давайте разбираться.

Добрый и злой Трамп

Во-первых, следует отметить, что Дональд Трамп, несмотря на все свои заявления о том, что "будь я президентом, война бы не началась", является человеком, исповедующим скорее авторитарные, чем демократические ценности. (Если вы вообще можете использовать такие слова, как "Трамп" и "ценности" в одном предложении.) Именно поэтому его отношение к Владимиру Путину с самого начала его второго срока было позитивным. Что Трамп в дальшейшем уверенно и доказывал.

Даже то самое грозное предупреждение об "очень плохо" подчёркивает особое отношение Трампа к Путину. Точнее, прежде всего то самое грозное сообщение. Ведь как иначе можно расценить слова "Если бы не я, тебе было бы плохо, очень плохо"? Только как признание – я и так защищаю тебя от всех неприятностей, как могу, а ты…

Вот, собственно, в этом "а ты" и кроется главная проблема Трампа. Вернувшись в Белый дом, он, как бизнесмен, думал, что договорится с Путиным. Конечно, это такие особенные, трамповские договорённости – которые мы увидели на примере общения с президентом Украины. Все эти "отсутствия карт" – это как раз и есть стиль Дональда Трампа. Конечно, на Путина так сильно давить он не может, но так или иначе Белый дом пытался подтолкнуть Кремль к остановке войны – предлагая ему разные "пряники". И не понимая очевидного, по крайней мере, для тех, кто внимательно и давно следит за российской политикой.

Почему Путина не соблазнить деньгами

Владимира Путина невозможно купить банальными деньгами или каким-то *big deal’ом. Деньги для кремлёвского диктатора вообще не играют никакой реальной роли – потому что он превратил Россию практически в Московское царство, когда всё вокруг, вплоть до подданных и их жизней, принадлежит царю. Тот самый дворец в Геленджике, о котором когда-то рассказывал Навальный – он что, стоил Путину каких-то денег? Да конечно же, нет. Он его и не финансировал, всё сделали те люди, которые находились или до сих пор находятся рядом – и с этого "рядом" получают свои дивиденды. Не лично от Путина, а от огромной и богатейшей страны, которую они используют как собственный практически бесконечный ресурс.

Так что все предупреждения Трампа просто не доходят до Путина. Который лично за время полномасштабной войны ни в чём не пострадал. И его окружение тоже вряд ли пострадало. Да, конечно, для этого пришлось, например, посадить часть команды Шойгу. Или "раскулачить" нескольких олигархов среднего уровня. Но – вспоминаем времена какого-нибудь Ивана Грозного. Все эти персонажи, будь то заместители министра обороны, будь то бизнесмены – это лишь ресурсы самодержца. Которые он обязательно использует, когда представится такая возможность. Сейчас возникла нужда – и начался процесс "национализации" имущества тех самых олигархов, которые и выросли в путинские времена, по путинским правилам и с путинского разрешения.

"Раскулачат" этих олигархов – возьмутся за других. Возможно, дойдут даже до ближнего путинского круга. Но оно так же – существует только потому, что диктатор им это позволяет. И – для того, чтобы диктатор в определённый момент использовал этот, будем говорить прямо, почти неприкосновенный запас. Всю эту элиту Владимир Путин откормил, как хороший хозяин свинью. Но мы все знаем, зачем хозяин тратит ресурсы на откорм свиньи. Такая же ситуация – и с российскими бизнесменами. Рано или поздно их пустят под нож. И пока есть кого пускать – все трамповские предупреждения будут пропускать мимо ушей.

Почему Путин идёт "на переговоры"

Разумеется, всерьёз ссориться с Соединёнными Штатами, даже Штатами имени Трампа, Путин не хочет. Именно поэтому он и имитирует попытку переговоров. Обратите внимание – как только в Белом доме снова озвучили грозное заявление местного президента, у президента российского тут же заявили, что они снова готовы встретиться с украинцами, даже назвали дату. И всё это Дональд Трамп мог бы записать себе в актив, если бы не одно огромное "но".

Трамп таким образом превращается в настоящее посмешище. Как становится клоуном каждый политик, чьи слова игнорируются, чьи обещания превращаются в пшик. Давайте вспомним не свежие, а чуть более ранние слова американского президента. Те, которые он сказал 16 мая во время визита в Эмираты. "Я вам скажу, что уже сейчас мир стал значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он станет ещё безопаснее", – таково было заявление Дональда Трампа.

С тех пор прошло две недели. В ситуации с войной в Украине не изменилось ничего. Мир точно не стал безопаснее – а, например, для жителей неизвестной американскому президенту Сумской области уровень опасности только вырос. И вот Трамп снова даёт Путину две недели на остановку войны. Тому самому Путину, который уже проигнорировал предыдущие сроки. Какова вероятность того, что российский агрессор проигнорирует и это предупреждение? Конечно же, максимальная.

Позор Дональда Трампа и Соединённых Штатов Америки

Конечно же, этот трамповский позор понимают и в Штатах. По крайней мере, в Конгрессе, в его республиканской части, которой жить и дальше, после завершения второго срока Трампа. А отмыться от этого позора будет ой как непросто. Именно поэтому так называемые "ястребы", а на самом деле просто адекватные представители Республиканской партии и заявили о готовности новых санкций, значительно серьёзнее предыдущих. Потому что это желание не столько помочь Украине, сколько исправить собственный имиджевый кризис.

Рано или поздно этот законопроект будет принят. И, скорее всего, не только он. Потому что Линдси Грэм и другие "слоны" понимают то, во что Дональд Трамп не хочет верить. Вопрос только – когда, что именно будет за этими законами и как быстро они подействуют. Впрочем, Владимир Путин – он такой же, как и Трамп. Так что пока в Белом доме верят, что смогут договориться с Кремлём, в Кремле уверены (пусть и уверенность эта – в голове одного-единственного человека), что смогут пережить и эти санкции.

Собственно, так когда-то умирал и Советский Союз. Но тогдашний республиканский президент Джордж Буш-старший прилетел поддержать своего главного оппонента, Михаила Горбачёва, в тот момент, когда судьба первого и последнего президента СССР уже фактически была решена – и Штаты интересовало лишь, что будет с ядерным арсеналом.

Что будет дальше? Война будет продолжаться. Трамп – или те, кто имеет на него влияние (и это не Маск с Венсом; обратите внимание, как они затихли, а бизнесмен вообще заявил, что уходит из политики) – в конце концов всерьёз разозлится на Путина. И всё дойдёт туда, куда и должно было дойти. Вопрос только во времени и цене. Которую заплатит, конечно же, украинский народ…