Страсти в Покровске и спокойствие Дружковки. Как угольный генерал решил стать градоначальником

Город Покровск (бывший Красноармейск) - один из самых богатых по уровню доходов горожан не только в Донецкой области, но и во всей Украине

Город Покровск (бывший Красноармейск) - один из самых богатых по уровню доходов горожан не только в Донецкой области, но и во всей Украине

Средняя зарплата в Покровске в 15 897 гривень совсем немного уступает даже Киеву с его 17 тысячами на среднего жителя столицы. Столь высокий уровень доходов покровчан связан с тем, что на территории громады 75-тысячного города находится крупнейшая шахта Украины - "Покровская", которая добывает до 8 миллионов тонн угля в год.

Неудивительно, что от позиции собственников предприятия всегда во многом зависели и результаты выборов, а поддержкой президента ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" Леонида Байсарова традиционно пытались заручиться все претенденты на пост градоначальника. Но в этом году на предвыборные расклады в Покровске фактор Байсарова повлиял не как обычно опосредованно, а неожиданно напрямую. А вот выборы в Дружковке, скорее всего, пройдут без сюрпризов.

Кто же выиграет битву за пост мэра в Покровске и Дружковке, разбирался RegioNews.

Как нардеп Требушкин из фаворита превратился в простого претендента

На фото: Руслан Требушкин

Одним из главных фаворитов на мэрских выборах считался бывший градоначальник Покровска, нынешний народный депутат Руслан Требушкин. Этот бывший "регионал" и уроженец Донецка хорошо известен местным жителям. С 2010 по 2015 год он был мэром соседнего Мирнограда (бывший Димитров), а с 2015-го по 2019-й - городским головой Покровска. В 2019 году со скандалом (на его округе №50 с центром в Покровске несколько дней считали голоса) он все же выиграл выборы в Верховную Раду. Требушкина называют человеком Евгения Геллера - бывшего нардепа и президента луганской "Зари". Уроженца Донецка Геллера когда-то считали союзником Рината Ахметова, но на данный момент его чаще можно наблюдать на знаменитых вечеринках олигарха Игоря Коломойского.

Этим летом появилась скандальная информация о якобы похищении Требушкина. Заместитель городского головы Покровска Константин Воробьев даже написал заявление в полицию, в котором сообщил, что бывший мэр Покровска, а ныне нардеп Руслан Требушкин пропал после жесткого разговора с директором департамента регионального развития "Метинвеста" Виталием Кисилем и бывшим заммэра Покровска Ярославом Хотнянским. От Требушкина якобы требовали отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост покровского градоначальника. Однако "похищенный" Требушкин вскоре объявился в Киеве и назвал заявление Воробьева беспочвенным.

Как бы то ни было, но Требушкин вновь претендует на пост мэра Покровска. И долгое время не без оснований считался фаворитом предвыборной гонки. Его основными соперниками считались вышеупомянутый вице-мэр города Ярослав Хотнянский и местный предприниматель, владелец телеканала "Капри" Сергей Андрейченко. Хотнянский будет баллотироваться от президентской партии "Слуга народа", а Андрейченко выдвинула кандидатом Молодежная партия Украины. Как показывала социология, долгое время в опросах лидировал Требушкин и постепенно сокращал разрыв с ним Андрейченко. Но затем весь предвыборный расклад поменялся, когда стало известно, что за пост мэра будет бороться Леонид Байсаров.

Как угольный генерал Нусенкиса стал кандидатом от Ахметова

На фото: Леонид Байсаров

Байсаров еще ни разу не был мэром Покровска, но его влияние на ситуацию в городе и даже на многие кадровые назначения было всегда весьма большим, а иногда и определяющим. Практически все градоначальники рано или поздно приезжали с просьбами о помощи в офис Байсарова, а некоторые местные прокуроры и силовики долгие годы успешно "монетизировали" свою лояльность угольному генералу. Огромное его влияние на жизнь города определялась экономическим фактором. Он уже тридцать лет возглавляет главное градообразующие предприятие - шахтоуправление "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная"). За это время Байсаров дважды избирался в Верховную Раду Украины на местном мажоритарном округе - в 2002 - 2006 и в 2012 - 2014 годах.

Шахтоуправление "Покровское" долгое время считалось жемчужиной бизнес-империи "Донецксталь" православного олигарха Виктора Нусенкиса. Но в 2019 году оно перешло под контроль компании "Метинвест" Ахметова, в чьих традициях брать всегда под контроль местную власть в тех городах, где расположены крупнейшие предприятия холдинга. Добровольно отдать 75-тысячную агломерацию под контроль соратника владельца "Зари" собственник "Шахтера" никак не мог.

В итоге Байсаров становится главой областной организации новосозданной партии "Порядок", которую возглавил другой топ-менеджер Ахметова — бывший гендиректор Авдеевского коксохима, нардеп Муса Магомедов. Поговаривают, что сам 73-летний Байсаров не очень-то стремился поменять управление крупнейшей шахтой Европы на кресло провинциального мэра, но другого рейтингового кандидата в Покровске у Ахметова просто не было. Да и в "Метинвесте" угольному генералу прозрачно намекнули, что менеджмент шахтоуправления планируют скоро менять.

Несмотря на свою жесткость и авторитарный стиль управления, Леонид Байсаров пользуется большой популярностью в Покровске. И сейчас он явный лидер предвыборной гонки. А за большинство в горсовете, скорее всего, будут сражаться ахметовская партия "Порядок" и ОПЗЖ. Хорошие шансы получить свои фракции и провести депутатов имеют также партии "Слуга народа", "Наш край" и "ЕС".

Дружковка: интриги практически нет

На фото: Владимир Григоренко

Главным фаворитом местных выборов в 60-тысячной Дружковке сегодня является исполняющий обязанности мэра Владимир Григоренко. Он ставленник бывшего градоначальника Валерия Гнатенко. В 2019 году Гнатенко стал нардепом от ОПЗЖ, обойдя на 49-м мажоритарном округе с центром в Дружковке знатного экс-"регионала" и близкого соратника Ахметова Бориса Колесникова.

Как и его предшественник, Григоренко обвинялся в потакании пророссийскам боевикам и организации "референдума" в 2014 году — за что и попал в базу "Миротворца". Но большинством горожан он воспринимается как крепкий хозяйственник и прямой продолжатель десятилетнего правления Гнатенко. Баллотироваться на пост мэра он будет от ОПЗЖ.

Конкуренцию ему составит депутат горсовета, директор Дружковского профессионального колледжа (бывший машиностроительный техникум) Валерий Баштовой, который выдвигается от "Слуги народа". Также бороться за пост градоначальника будет представитель партии "Голос", переселенец из Донецка и предприниматель Денис Миронов. Он может объединить голоса патриотической части населения Дружковки, но вряд ли сможет составить реальную серьезную конкуренцию Григоренко, у которого к тому же будет, судя по всему, свое большинство в горсовете.