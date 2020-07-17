Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Зачем? Чтобы сделать громкий "каминг-аут", всех удивить и устроить резонансный информповод. Конечно, в политической среде города все давно знали, кому принадлежит проект. Хотя участие в нем лидера группы "ТИК” Виктора Бронюка для многих действительно стало неожиданностью.
Главный идеолог "Партии винничан” Николай Филонов, анонсируя свое участие в проекте, ограничился лишь несколькими фактами из своей биографии. Конечно, сделал это сознательно, чтобы о нем сложилось впечатление начинающего политика, иначе он совсем не впишется в концепцию новосозданной политсилы.
На самом Деле Николай Филонов имеет огромный опыт в региональной политике, однако не столько в партийном строительстве, как в разного рода избирательных кампаниях. Филонов работал с "Батькивщиной”, "Христианско-Демократическим Союзом” "Партией регионов”, "Радикальной партией Ляшко”, "Европейской партией Катеринчука," "Гражданской позицией Гриценко” и БПП. От части этих политсил он баллотировался в советы разных уровней. В несколько партий вступал, входил в состав избирательных штабов, в свое время даже возглавлял областной штаб Петра Порошенко. Также Николай Филонов был помощником нардепа-"порошенковца” прошлого созыва Ивана Мельничука.
Относительно управления парторганизациями, то Николай Филонов имеет интересный опыт с Олегом Ляшко и его "Радикальной партией”. Именно Филонов был основателем областной организации РПЛ, а его жена Анна баллотировалась от этой политсилы в Винницкий областной совет.
Сам основатель "Партии винничан” тоже несколько раз был кандидатом в депутаты Винницкого облсовета: в 2010 году от "Христианско-Демократического Союза”, а в 2015-м - от "Солидарности” Порошенко. В 2012 году Филонов был кандиатом-самовыдвиженцем в депутаты Верховной Рады, но на финише предвыборной кампании отказался от участия в пользу главного оппонента - Николая Катеринчука. Впоследствии тандем Николаев перешел из политической в семейную плоскость - Катеринчук крестил дочь Филонова.
Понятно, что с таким партийным бэкграундом называть себя "новым”, или "не таким как все” политиком - чистой воды манипуляция. Впрочем разного рода информационные искажения - нормальная практика для Николая Филонова. Политическая тусовка Винницы хорошо знает, какую функцию он выполнял в большинстве политпроектов, с которыми работал. Это тот случай, когда сомнительная репутация человека опережает все ее начинания. Известно, что и сейчас Николай Филонов, имея в собственности несколько новостных сайтов, не гнушается фейками и "чернухой”. Поэтому оппонентам "Партии винничан” по предвыборным гонкам стоит быть настороже.
Относительно дебюта поп-звезды Виктора Бронюка в региональной политике, то вероятно его присутствие в партии рассчитана на электорат "Слуг народа”. Бронюк - тоже артист, представитель развлекательного жанра, которых так любят избиратели Зеленского. Но, до того, как песня "Олени, олени” сделала группа "ТиК” известной, Виктор Бронюк работал в одном из департаментов Винницкого городского совета. То есть, он, в отличие от остальных коллег по цеху, которые пошли в публичную политику, имеет опыт работы в органах власти. Правда с тех пор прошло более полутора десятка лет, так что пока вопрос его компетентности и способности ориентироваться в сложных процессах регионального управления остается открытым.
"Мы создали такую платформу - свободную от денег и интересов олигархов, свободную от прихотей столичных лидеров, свободную от коррупции и политического приспособленчества, свободную от навязанных лидеров”, - написал Виктор Бронюк в "Фейсбуке”.
И похоже, что написал вполне искренне. Утопичность тезиса зашкаливает, однако вряд ли кто-то удивится, что творческий и идейный Бронюк действительно поверил в существование политических платформ свободных от всего вышеперечисленного.
Накануне выборов появляется немало партий, перед которыми не стоит вопрос традиционной участия в гонках. Такие партии существуют только на бумаге и их учредители не тратят ни денег, ни собственных усилий для офлайн коммуникаций, выполнение программных задач и формирования лояльности избирателей.
В случае с "Партией винничан” все неоднозначно - проект заявил о себе исключительно в информационной плоскости. На рекламу в соцсетях были потрачены колоссальные средства, однако непосредственно в населенных пунктах не состоялось ни одной работы в формате партия-избиратель. И это во времена, когда регион переживает один из самых больших вызовов нескольких последних десятилетий - коронавирусный кризис. Ни одна политсила, которая рассчитывает на результат в октябре, не пропустила случая помочь общинам и поддержать людей в трудные карантинные времена. Не сделала этого только "Партия винничан”. Она продолжала существовать только в интернете и не спешила материализоваться на местах.
"Наша задача – создать первую демократическую платформу для обмена мнениями, озвучивание проблем и формулирование путей их решения. Такой себе условный политический фейсбук”, - говорится в промо-сообщении на странице "Партии винничан”.
То есть за четыре месяца до выборов, жителям Винницкой области предлагают виртуальный политический продукт, который не имеет никакого опыта коммуникации с избирателем, не имеет команды, не имеет партийного ядра и только-только начинает поиски собственного финансирования.
Основатели "ПВ” признают, что их деятельность ограничена соцсетями и СМИ. Николай Филонов и Виктор Бронюк ссылаются на отсутствие цетрального финансирования и предлагают пути наполнения "партийных кошельков”.
"Каждый, кто поддерживает наши идеи, разделяет наши принципы и хочет вместе с нами победить тех, кто тридцать лет клялся жителям в верности, но каждый раз предавал на второй день после выборов, сможет сделать свой вклад в победу "Партии винничан””- пишет пресс-служба "ПС”.
То есть, это не рядовая техническая партия, а партия, которая все-таки рассчитывает, что за нее будут голосовать. Поэтому не исключено, что "Партия винничан” создана, чтобы "откусить” часть электорального пирога другой, более рейтинговой винницкой партии.
Политолог Руслан Штогрин убежден - единственное, на что "Партия винничан” может рассчитывать в рамках будущей избирательной кампании - это возможность заявить о своем существовании. По его словам, новая региональная партия уже на старте своей работы допустилась нескольких базовых идеологических просчетов, поэтому сейчас речь не идет даже о среднем результате.
"Ни одной партии, которая появилась за несколько недель до официального старта предвыборной кампании не стоит особенно рассчитывать на результат. Тем более, когда речь идет о выборах в местные советы, куда, как правило, выбирают партии, которые уже годами работают в общинах и решают их проблемы. Проекты, которые появляются перед выборами, автоматически попадают в категорию "политических гастарбайтеров”, которые, отработав кампанию, исчезнут так же внезапно, как и появились”, - отметил Руслан Штогрин.
Эксперт считает, что участие звезды поп-сцены добавит "Партии винничан” узнаваемости, однако из-за отсутствия сильного лидера с незапятнанной репутацией, партия будет "безликой” и затеряется среди технических проектов-однодневок. Впрочем, если новосозданная политсила окажется достаточно мотивированной и активно работать в межвыборный период, то только на следующих очередных выборах сможет претендовать на поддержку избирателей. И то, только при условии мощного кадрового усиления.
"Для того, чтобы заслужить доверие избирателей, с ними надо системно работать. Громких лозунгов, промо материалов в СМИ и даже концертов группы "ТИК” будет маловато. Сегодня электоральные настроения кардинально переформатировались - людям надоели некомпетентные представители шоу-бизнеса, поэтому они будут голосовать за проверенные локальные команды, которые уже имеют успешный опыт развития общин. А в случае с "Партией винничан” ситуация еще сложнее, ведь главным ее идеологом является человек, который работал почти со всеми партиями в Винницкой области и большинство этих сотрудничеств заканчивались скандалами. В частности, последний его опыт в БПП в 2017 году во время первых выборов в ОТГ, закончился не только провальными результатами, но и обвинениями в хищении партийных денег”, - отметил Штогрин.
Также он добавил, что новая политсила тратит много денег на таргетированную рекламу в социальных сетях, но на конечный результат это никоим образом не повлияет. Ведь пользователи соцсетей - это лишь незначительная часть электората. С избирателями на местах партия работу не проводит и начинать ее уже поздно.