Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”

Новая партия, новые имена, лидеры с незапятнанной репутацией - так в Виннице анонсировали создание “Партии Винничан”. Длительное время основатели политсилы не разглашали свои имена. По их замыслу, никто не должен догадываться, кто стоит за новым политическим проектом

Новая партия, новые имена, лидеры с незапятнанной репутацией - так в Виннице анонсировали создание “Партии Винничан”. Длительное время основатели политсилы не разглашали свои имена. По их замыслу, никто не должен догадываться, кто стоит за новым политическим проектом

Зачем? Чтобы сделать громкий "каминг-аут", всех удивить и устроить резонансный информповод. Конечно, в политической среде города все давно знали, кому принадлежит проект. Хотя участие в нем лидера группы "ТИК” Виктора Бронюка для многих действительно стало неожиданностью.

Главный идеолог "Партии винничан” Николай Филонов, анонсируя свое участие в проекте, ограничился лишь несколькими фактами из своей биографии. Конечно, сделал это сознательно, чтобы о нем сложилось впечатление начинающего политика, иначе он совсем не впишется в концепцию новосозданной политсилы.

На самом Деле Николай Филонов имеет огромный опыт в региональной политике, однако не столько в партийном строительстве, как в разного рода избирательных кампаниях. Филонов работал с "Батькивщиной”, "Христианско-Демократическим Союзом” "Партией регионов”, "Радикальной партией Ляшко”, "Европейской партией Катеринчука," "Гражданской позицией Гриценко” и БПП. От части этих политсил он баллотировался в советы разных уровней. В несколько партий вступал, входил в состав избирательных штабов, в свое время даже возглавлял областной штаб Петра Порошенко. Также Николай Филонов был помощником нардепа-"порошенковца” прошлого созыва Ивана Мельничука.

Относительно управления парторганизациями, то Николай Филонов имеет интересный опыт с Олегом Ляшко и его "Радикальной партией”. Именно Филонов был основателем областной организации РПЛ, а его жена Анна баллотировалась от этой политсилы в Винницкий областной совет.

Сам основатель "Партии винничан” тоже несколько раз был кандидатом в депутаты Винницкого облсовета: в 2010 году от "Христианско-Демократического Союза”, а в 2015-м - от "Солидарности” Порошенко. В 2012 году Филонов был кандиатом-самовыдвиженцем в депутаты Верховной Рады, но на финише предвыборной кампании отказался от участия в пользу главного оппонента - Николая Катеринчука. Впоследствии тандем Николаев перешел из политической в семейную плоскость - Катеринчук крестил дочь Филонова.

Понятно, что с таким партийным бэкграундом называть себя "новым”, или "не таким как все” политиком - чистой воды манипуляция. Впрочем разного рода информационные искажения - нормальная практика для Николая Филонова. Политическая тусовка Винницы хорошо знает, какую функцию он выполнял в большинстве политпроектов, с которыми работал. Это тот случай, когда сомнительная репутация человека опережает все ее начинания. Известно, что и сейчас Николай Филонов, имея в собственности несколько новостных сайтов, не гнушается фейками и "чернухой”. Поэтому оппонентам "Партии винничан” по предвыборным гонкам стоит быть настороже.

Относительно дебюта поп-звезды Виктора Бронюка в региональной политике, то вероятно его присутствие в партии рассчитана на электорат "Слуг народа”. Бронюк - тоже артист, представитель развлекательного жанра, которых так любят избиратели Зеленского. Но, до того, как песня "Олени, олени” сделала группа "ТиК” известной, Виктор Бронюк работал в одном из департаментов Винницкого городского совета. То есть, он, в отличие от остальных коллег по цеху, которые пошли в публичную политику, имеет опыт работы в органах власти. Правда с тех пор прошло более полутора десятка лет, так что пока вопрос его компетентности и способности ориентироваться в сложных процессах регионального управления остается открытым.

"Мы создали такую платформу - свободную от денег и интересов олигархов, свободную от прихотей столичных лидеров, свободную от коррупции и политического приспособленчества, свободную от навязанных лидеров”, - написал Виктор Бронюк в "Фейсбуке”.

И похоже, что написал вполне искренне. Утопичность тезиса зашкаливает, однако вряд ли кто-то удивится, что творческий и идейный Бронюк действительно поверил в существование политических платформ свободных от всего вышеперечисленного.

Накануне выборов появляется немало партий, перед которыми не стоит вопрос традиционной участия в гонках. Такие партии существуют только на бумаге и их учредители не тратят ни денег, ни собственных усилий для офлайн коммуникаций, выполнение программных задач и формирования лояльности избирателей.

В случае с "Партией винничан” все неоднозначно - проект заявил о себе исключительно в информационной плоскости. На рекламу в соцсетях были потрачены колоссальные средства, однако непосредственно в населенных пунктах не состоялось ни одной работы в формате партия-избиратель. И это во времена, когда регион переживает один из самых больших вызовов нескольких последних десятилетий - коронавирусный кризис. Ни одна политсила, которая рассчитывает на результат в октябре, не пропустила случая помочь общинам и поддержать людей в трудные карантинные времена. Не сделала этого только "Партия винничан”. Она продолжала существовать только в интернете и не спешила материализоваться на местах.

"Наша задача – создать первую демократическую платформу для обмена мнениями, озвучивание проблем и формулирование путей их решения. Такой себе условный политический фейсбук”, - говорится в промо-сообщении на странице "Партии винничан”.

То есть за четыре месяца до выборов, жителям Винницкой области предлагают виртуальный политический продукт, который не имеет никакого опыта коммуникации с избирателем, не имеет команды, не имеет партийного ядра и только-только начинает поиски собственного финансирования.

Основатели "ПВ” признают, что их деятельность ограничена соцсетями и СМИ. Николай Филонов и Виктор Бронюк ссылаются на отсутствие цетрального финансирования и предлагают пути наполнения "партийных кошельков”.

"Каждый, кто поддерживает наши идеи, разделяет наши принципы и хочет вместе с нами победить тех, кто тридцать лет клялся жителям в верности, но каждый раз предавал на второй день после выборов, сможет сделать свой вклад в победу "Партии винничан””- пишет пресс-служба "ПС”.

То есть, это не рядовая техническая партия, а партия, которая все-таки рассчитывает, что за нее будут голосовать. Поэтому не исключено, что "Партия винничан” создана, чтобы "откусить” часть электорального пирога другой, более рейтинговой винницкой партии.

Политолог Руслан Штогрин убежден - единственное, на что "Партия винничан” может рассчитывать в рамках будущей избирательной кампании - это возможность заявить о своем существовании. По его словам, новая региональная партия уже на старте своей работы допустилась нескольких базовых идеологических просчетов, поэтому сейчас речь не идет даже о среднем результате.

"Ни одной партии, которая появилась за несколько недель до официального старта предвыборной кампании не стоит особенно рассчитывать на результат. Тем более, когда речь идет о выборах в местные советы, куда, как правило, выбирают партии, которые уже годами работают в общинах и решают их проблемы. Проекты, которые появляются перед выборами, автоматически попадают в категорию "политических гастарбайтеров”, которые, отработав кампанию, исчезнут так же внезапно, как и появились”, - отметил Руслан Штогрин.

Эксперт считает, что участие звезды поп-сцены добавит "Партии винничан” узнаваемости, однако из-за отсутствия сильного лидера с незапятнанной репутацией, партия будет "безликой” и затеряется среди технических проектов-однодневок. Впрочем, если новосозданная политсила окажется достаточно мотивированной и активно работать в межвыборный период, то только на следующих очередных выборах сможет претендовать на поддержку избирателей. И то, только при условии мощного кадрового усиления.

"Для того, чтобы заслужить доверие избирателей, с ними надо системно работать. Громких лозунгов, промо материалов в СМИ и даже концертов группы "ТИК” будет маловато. Сегодня электоральные настроения кардинально переформатировались - людям надоели некомпетентные представители шоу-бизнеса, поэтому они будут голосовать за проверенные локальные команды, которые уже имеют успешный опыт развития общин. А в случае с "Партией винничан” ситуация еще сложнее, ведь главным ее идеологом является человек, который работал почти со всеми партиями в Винницкой области и большинство этих сотрудничеств заканчивались скандалами. В частности, последний его опыт в БПП в 2017 году во время первых выборов в ОТГ, закончился не только провальными результатами, но и обвинениями в хищении партийных денег”, - отметил Штогрин.

Также он добавил, что новая политсила тратит много денег на таргетированную рекламу в социальных сетях, но на конечный результат это никоим образом не повлияет. Ведь пользователи соцсетей - это лишь незначительная часть электората. С избирателями на местах партия работу не проводит и начинать ее уже поздно.