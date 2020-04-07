Посевная или крематорий: Что выбирает Полтавская область

Сеять или строить крематорий? Этим тезисом председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов "съехал" с поставленного на брифинге журналисткой полтавского издания "Круг" вопроса о том, как повлияет карантин на посевную. Имел в виду, очевидно, не сельхозпредприятия, а частные домохозяйства

Фото: facebook.com/AgroPortalUa

Сеять или строить крематорий? Этим тезисом председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов "съехал" с поставленного на брифинге журналисткой полтавского издания "Круг" вопроса о том, как повлияет карантин на посевную. Имел в виду, очевидно, не сельхозпредприятия, а частные домохозяйства

Что же делать - сеять и выращивать урожай или сидеть голодным и ждать, когда в Полтаве появится крематорий? Разбирался корреспондент RegioNews.

Аграрии на карантине

Жесткие карантинные меры вряд ли изменят привычный для сельских жителей распорядок. Ведь что ни говори, скот и птицу надо кормить, коров - доить. И земля требует обработки, а проигнорировать это не заставит ни чрезвычайная ситуация, ни чрезвычайное положение.

На самом деле ограничений работы агропредприятий во время карантина нет. Об этом во время онлайн-совещания с представителями профильных аграрных ассоциаций заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Действительно, ограничить работу селян - это, как минимум, недальновидно. Именно поэтому введение чрезвычайной ситуации на территории Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. Поэтому, чиновники уверяют: аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для весенне-полевых работ - семенами, средствами защиты растений, удобрениями и горючим.

Что на самом деле

"Так то оно так, но немного не так", - сказал бы на это Шельменко-денщик. Материально-техническими ресурсами сельские жители действительно обеспечены, но это касается только крупных агропредприятий и холдингов. Там и посевной материал, и средства защиты приобрели заранее, потому что есть где хранить приобретенное, да и средства на это имели. Похожая ситуация и с горюче-смазочными материалами - вопросы лицензирования хранения горючего там урегулированы. Зато в мелких фермерских хозяйствах большого объема горючего хранить негде, поэтому покупают его по мере необходимости. Такая же ситуация и со средствами защиты растений, минеральными удобрениями и семенами. И самая большая проблема маленьких фермерских предприятий - деньги. На что повлиял карантин, так это на получение кредитов для весенне-полевых работ. Впрочем, на Полтавщине фермеров на произвол судьбы не оставляют, потому что есть альтернативные источники помощи небольшим хозяйствам - аграрные расписки, областная программа микрокредитования. Позитив - в прошлом году фермеры успели обновить парк сельскохозяйственной техники, поэтому работать есть на чем.

Но отсюда еще одна проблема, касающаяся не только техники - задержка с финансированием государственных программ в связи с изменениями в бюджете. Директор Департамента агропромышленного развития Полтавской ОГА Сергей Фролов говорит: "В прошлом году техники было закуплено достаточно. Мы этот аспект анализируем еще и по объемам государственного финансирования по компенсации стоимости приобретенной отечественной техники. Есть отдельные предприятия, которые недополучили эту государственную компенсацию еще за октябрь-ноябрь 2019 года, но профильное министерство гарантирует, что эти средства будут выплачены. Это связано с тем, что сейчас идет пересмотр государственного бюджета и, как было проинформировано министерством и президентом, запланированная государственная поддержка в объеме 4 млрд грн будет сохранена. Но есть определенные процедуры - утверждение бюджетных программ и их паспортов, поэтому выплаты откладываются. Мы ориентируемся на погашение задолженности за прошлый год в мае. Тогда же заработают все остальные программы, предусмотренные в этом году на поддержку аграрного сектора". Что же, в мае - так в мае. А на какие же средства фермерам сеять?

Государственные дотации помогут не всем

В растениеводстве сельских жителей спасают аграрные расписки. Полтавщина еще с 2015 года первой в Украине начала применять этот механизм, которым фермеры "убивают двух зайцев" - и деньги на весенне-полевые работы получают, и имеют гарантированный рынок сбыта выращенного. А вот в животноводстве ситуация сложная.

За прошлый год поголовье КРС в сельхозпредприятиях Полтавщины уменьшилось почти 20 тыс голов, из которых около 6 тыс - коровы. Одна из главных причин - ликвидация любой государственной поддержки. К примеру, дотации на каждую корову - 1800 грн за голову в год в этом году не будет. Зато в этом году поддержку получат пасечники. Учитывая это аграрный бизнес уже начал просчитывать, какие направления производства будут наиболее интересными.

Если говорить о фермерах, то в этом году государство вводит поддержку мелких хозяйств, которые имеют от 5 до 30 коров. Декларируют, что такие хозяйства получат за каждую 5 тыс грн в год. Как будет на самом деле, увидим после утверждения государственного порядка использования средств. Это должно произойти уже до конца апреля, собственно, тогда и будет понятно, как будет работать этот бизнес.

Будем ли с хлебом

Ранние зерновые на Полтавщине уже посеяли, их - 105 тыс га. Зерновые озимые культуры сохранились на всех 237 тыс га: этого вполне достаточно и для внутренних потребностей, и для формирования семенного фонда, и для реализации за пределы области.

Если говорить о запасах зерна до нового урожая, то их, как и в целом по Украине, даже больше, чем нужно для потребления.

Фото: bug.org.ua

А вот ситуация с овощами учитывая карантин вызывает беспокойство. На Полтавщине 98% овощей выращивают небольшие хозяйства. То, что мы видим в полтавских супермаркетах - это поставки из других областей оптовыми партиями или из-за границы. Продукцию же, которую вырастили небольшие производители, обычно реализовывали через рынки, которые сейчас на Полтавщине не работают. И то, что вырастили в прошлом году – картофель, морковь, свекла, лук, и урожай этого года из теплиц - все портится, а производители несут немалые убытки. А это может повлиять на количество выращенных овощей в будущем, ведь кредиты потратили на нынешние теплицы и, не получив прибыли, вряд ли смогут продолжить этот бизнес. Единственный путь - отработать взаимосвязи с торговыми сетями, где можно реализовывать такую ​​продукцию, однако далеко не все торговые сети соглашаются сотрудничать с малыми товаропроизводителями.

Еще одно следствие карантина - проблемы с реализацией молодняка птицы. Например, племенное инкубационное предприятие по выращиванию молодняка гусей в Миргороде обычно инкубационную продукцию - яйца, и гусят реализовывало за пределы области. Сейчас это сложно, потому что области закрыты. Но гуси об этом не знают…

Что делать?

Сейчас представители областной власти обратились к главам территориальных общин с предложением подготовить помещение для продажи молодняка птицы, чтобы хозяйства могли купить и гусят, и утят, и цыплят с соблюдением всех требований. Определяют ныне механизм и для торговли рассадой. Директор Департамента агропромышленного развития Сергей Фролов убеждает: "Это - вопрос продовольственной безопасности. Ведь в личных хозяйствах населения области - около 300 тыс га земли, очень большая часть продукции - почти 30% продовольствия производится именно в частных дворах. А закупка и выращивания птицы - один из источников их существования. Будем отрабатывать эти вопросы вместе с Госпотребслужбой".

Надо дать возможность людям обеспечить себя, чтобы осенью у нас не возникла проблема с продуктами питания. И чтобы действительно не пришлось в авральном порядке строить крематории - хотя бы для того, чтобы было куда деть нереализованный молодняк птицы.