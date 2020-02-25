Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине

Борьба за политическое влияние на Житомирщине идет между командой Игоря Коломойского и партнерами экс-вице-премьера Геннадия Зубко

Борьба за политическое влияние на Житомирщине идет между командой Игоря Коломойского и партнерами экс-вице-премьера Геннадия Зубко

Недавно Комитет избирателей Украины назвал "Слугу народа" виртуальной партией, отметив, что в организации официально не работает ни один работник и нет ни одного местного отделения. Фактически президентская команда прошла две победные избирательные кампании, не имея структур на местах. И, если во время президентской и парламентской кампаний фактически работал бренд "Зе!", то для подготовки к местным выборам этого уже будет мало. Поэтому сторонники президента в регионах большие надежды возлагали на съезд партии "Слуга народа", который должен пролить свет на то, кто же станет главным "слугой" в областях. Впрочем, после съезда стали известны только фамилии кураторов, которые, между прочим, в большинстве своем не имеют отношения к регионам, которые будут курировать. Поэтому, отведенная им роль до сих пор остается, мягко говоря, непонятной. Между тем на местах идут междоусобные войны между различными группами влияния в президентской команде. Не стала исключением и Житомирщина, куратором которой якобы стал уроженец Киева, председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Бунечко и заезжие "варяги"

Главным центром влияния на Житомирщине, скорее всего, должен стать губернатор. Назначение председателем Житомирской облгосадминистрации Виталия Бунечко для многих стало неожиданностью. Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, Бунечко никоим образом не связан с областью. До этого Житомирскую область ни разу не возглавлял человек, который не имел отношения к региону. Абсолютно все главы ОГА имели в паспорте хотя бы отметку о рождении на территории Житомирщины.

Примечательно, что Виталий Бунечко, вероятно, один из немногих "губернаторов", который напрямую связан с олигархом Игорем Коломойским. Его родной брат Вячеслав является юристконсультом компании "Укрнафта", которая находится под операционным управлением группы "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова. В околополитических кругах такое назначение связывают с природными ресурсами области. Янтарь, лабрадорит и ильменитовые руды - достаточно лакомый кусок для бизнеса.

Сегодня можно утверждать, что у Виталия Бунечко своей команды в области нет. Большинство его заместителей - это приезжие киевляне. Не чурается Бунечко и людей из команды Порошенко. Так, одним из первых его заместителей стала Наталья Остапченко, которая возглавляла список Блока Петра Порошенко в одном из районных советов Киевской области.

Из четырех заместителей председателя Житомирской ОГА только двое связаны с Житомирщиной. Первый заместитель Бунечко Владимир Федоренко родился в Олевском районе, однако с 2006 года жил и работал в Киеве. Единственным "коренным" жителем области является Виктор Градивський. До назначения на должность заместителя председателя он работал директором департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской областной государственной администрации.

В политических кругах области отмечают определенную "оторванность" Бунечко и его команды от проблем области. Связывают это именно с тем, что администрацию возглавляют приезжие "варяги".

"Политическая песочница" мэра Сухомлина

Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", которые представляют Житомирскую область, мало общаются с главой ОГА. Они сотрудничают и общаются преимущественно с городским головой Житомира Сергеем Сухомлином, вокруг которого сформировался еще один центр влияния. Стоит отметить, что Сухомлин в последние годы относился к БПП, от которой и избирался. Его бизнес-партнер Александр Рабинович сейчас возглавляет областную ячейку ЕС. Кроме них, в житомирскую команду Порошенко входили вице-премьер Геннадий Зубко и экс-губернатор Игорь Гундич. Но сейчас группа фактически распалась. Сухомлин дистанцировался от ЕС, за три дня до выборов поддержал на парламентских выборах в Житомире выдвиженца Слуги народа по округу №62 атошника Игоря Герасименко, который победил. Впрочем, хотя официально Сухомлин давно "побил горшки" с командой экс-вице-премьера, они продолжают дружить с Зубко. Дружат семьями, вместе играют в хоккей.

Формально областную организацию "Слуги народа" возглавляет Евгений Яремчук - местный медиа-менеджер, владелец сайта Житомир.infо и близкий партнер Сухомлина. К условной группе Сухомлина можно отнести также и экс-заместителя мэра и партнера Яремчука Матфея Хренова, который является двоюродным братом фигуранта громкого "янтарного" скандала Борислава Розенблатта.

Впрочем, скорее всего амбиции Сухомлина не выходят за пределы мэрских выборов, на которые он рассчитывает пойти если не под брендом "Слуги народа", то хотя бы при молчаливой поддержке команды президента. Под это, как утверждают наши собеседники, в команде мэра готовят новый политический проект под условным названием "Партия твоего города". По последним данным социсследований за октябрь 2019 года, деятельность Сухомлина положительно оценивают 59%, но также 50% считают, что мэра надо заменить и только 34% хотели бы, чтобы он переизбрался на второй срок. То есть Сухомлин имеет достаточно высокий рейтинг и высокий антирейтинг.

Что же касается местных тяжеловесов - Геннадия Зубко и Борислава Розенблатта - они заняли выжидательную позицию, но вряд ли планируют выпадать из политического поля. Говорят, что у Зубко на должность губернатора лоббировали ректора "Житомирской политехники" и по совместительству священника Московского патриархата Виктора Евдокимова, а у Розенблата уже упоминавшегося Матфея Хренова. Однако обе кандидатуры на Банковой отклонили. Но вряд ли они планировали хранить яйца в одной корзине. В частности 17 февраля, Евдокимова представили как руководителя областной организации партии "Наш край".

Сейчас в команде "Зе" в области ожидают партийную конференцию. Именно на ней должны решить, какая из групп влияния будет доминировать на Житомирщине. По информации источников в команде "Зе", она должна состояться в ближайшее время.