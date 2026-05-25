У неділю, 24 травня, о 18:26 російські війська завдали авіаудару по місту Дружківка Донецької області

Керована авіабомба "ФАБ-250" з модулем УМПК поцілила по багатоквартирному будинку.

Внаслідок удару загинула 70-річна пенсіонерка. Ще п'ятеро цивільних – один чоловік та чотири жінки віком 40, 44, 45, 69, 73 років – зазнали мінно-вибухових травм.

Остаточні наслідки авіаудару встановлюються.

