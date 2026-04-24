Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина

Унаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще одна отримала поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулої доби зафіксовано 629 ударів по 40 населених пунктах області.

Зокрема, ворог завдав 2 ракетні удари по Резедівці.

Крім того, окупанти здійснили 23 авіаудари по населених пунктах, серед яких Комишуваха, Григорівка, Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйполе та інші громади області.

Також зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 416 дронів різної модифікації, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та інші.

Крім того, окупанти 6 разів застосовували реактивні системи залпового вогню та здійснили 182 артилерійські обстріли по прифронтових територіях.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Надійшло 117 повідомлень про руйнування.

