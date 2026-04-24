24 квітня 2026, 07:23

Обстріли Запорізької області: 629 атак за добу, загинула людина

Фото: Запорізька ОВА
Унаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще одна отримала поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, протягом минулої доби зафіксовано 629 ударів по 40 населених пунктах області.

Зокрема, ворог завдав 2 ракетні удари по Резедівці.

Крім того, окупанти здійснили 23 авіаудари по населених пунктах, серед яких Комишуваха, Григорівка, Новомиколаївка, Оріхів, Гуляйполе та інші громади області.

Також зафіксовано масовані атаки безпілотниками – 416 дронів різної модифікації, переважно FPV, атакували десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та інші.

Крім того, окупанти 6 разів застосовували реактивні системи залпового вогню та здійснили 182 артилерійські обстріли по прифронтових територіях.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Надійшло 117 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками по Одесі, внаслідок чого загинули та постраждали мирні жителі. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Загинули 2 людини, 14 отримали поранення.

Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено залізничний вокзал
23 квітня 2026, 17:47
Російські дрони атакували залізницю на Житомирщині: загинула жінка
23 квітня 2026, 09:29
Росіяни вдарили КАБами по селищу у Запорізькій області: є загибла
23 квітня 2026, 09:15
Всі новини »
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
На Миколаївщині двоє жінок постраждали через падіння уламків дронів
24 квітня 2026, 09:34
У Києві пролунали вибухи: над містом зафіксовано БпЛА
24 квітня 2026, 09:11
Сніг у квітні: Харків накрив раптовий снігопад
24 квітня 2026, 08:57
ЗСУ знищили 910 окупантів і десятки одиниць техніки за добу
24 квітня 2026, 08:45
Дніпропетровщина під ударами: дрони й артилерія атакували три райони
24 квітня 2026, 08:29
Ховався в Чехії: 20-річного жителя Хмельниччини екстрадували в Україну
24 квітня 2026, 08:22
За "швидку" перереєстрацію авто: у Києві викрили схему заробітку на послугах
24 квітня 2026, 08:07
Очільник ОП Буданов про Білорусь: "Зненацька нічого не буде"
24 квітня 2026, 07:53
Проблеми з постачанням на передовій: Генштаб усунув командира 14 ОМБр
24 квітня 2026, 07:35
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
