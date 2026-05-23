10:35  23 травня
На Рівненщині легковик врізався у вантажівку – загинули двоє людей
01:35  23 травня
Дружина відомого хореографа Євгена Кота зізналась, чому не взяла прізвище чоловіка
00:55  23 травня
Наречена Дмитра Кулеби вперше показала весільну сукню
UA | RU
UA | RU
23 травня 2026, 11:24

На Сумщині через атаки дронів та обстріли постраждали 13 людей

23 травня 2026, 11:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Сумської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

У Кириківській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 63-річний чоловік та 67-річна жінка.

У Сумській громаді через атаку безпілотників поранення отримали 21-річна жінка та чоловіки віком 25, 35, 35, 37, 46 та 57 років.

У Великописарівській громаді внаслідок атаки дронів постраждала 47-річна жінка.

У Білопільській громаді через ворожий удар поранені чоловіки віком 33, 36 та 78 років.

Загалом протягом доби травмовано 13 людей.

Внаслідок обстрілів на території області пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, магазин, транспортні засоби, мотоцикл, комбайн та ангар.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), а також дронами типів "Гербера", "Італмас" і імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна атака пошкодження цивільні постраждалі
Полтава під ударом: внаслідок атаки РФ загорілася адмінбудівля
23 травня 2026, 09:54
Нічна атака на Дніпропетровщину: з будинку евакуювали 25 мешканців
23 травня 2026, 09:10
Ворог атакував Ківшарівку з повітря: загинув 46-річний чоловік
22 травня 2026, 22:18
Всі новини »
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
Смертельний наїзд потяга у Львові: загинув 20-річний чоловік
23 травня 2026, 12:43
У Сумах російський дрон атакував траурну колону: є постраждалі
23 травня 2026, 12:12
На Закарпатті водій напав із газовим балончиком на вагітну жінку
23 травня 2026, 11:42
На Рівненщині легковик врізався у вантажівку – загинули двоє людей
23 травня 2026, 10:35
РФ атакувала Україну 124 дронами: ППО знешкодила 102
23 травня 2026, 10:14
Полтава під ударом: внаслідок атаки РФ загорілася адмінбудівля
23 травня 2026, 09:54
Мінус 950 окупантів і сотні одиниць техніки: оновлені втрати РФ за добу
23 травня 2026, 09:28
Нічна атака на Дніпропетровщину: з будинку евакуювали 25 мешканців
23 травня 2026, 09:10
Дружина відомого хореографа Євгена Кота зізналась, чому не взяла прізвище чоловіка
23 травня 2026, 01:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »