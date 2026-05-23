На Сумщині через атаки дронів та обстріли постраждали 13 людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції.

У Кириківській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждали 63-річний чоловік та 67-річна жінка.

У Сумській громаді через атаку безпілотників поранення отримали 21-річна жінка та чоловіки віком 25, 35, 35, 37, 46 та 57 років.

У Великописарівській громаді внаслідок атаки дронів постраждала 47-річна жінка.

У Білопільській громаді через ворожий удар поранені чоловіки віком 33, 36 та 78 років.

Загалом протягом доби травмовано 13 людей.

Внаслідок обстрілів на території області пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, магазин, транспортні засоби, мотоцикл, комбайн та ангар.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня російські війська атакували Україну 124 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема реактивними), а також дронами типів "Гербера", "Італмас" і імітаторами "Пародія". Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях.