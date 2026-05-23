У Сумах російський дрон атакував траурну колону: є постраждалі

У суботу, 23 травня, російський безпілотник атакував траурну колону на околиці міста Суми

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару постраждали люди, їм надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина перебуває у важкому стані.

Наразі всі обставини та наслідки атаки уточнюються.

У регіоні зберігається загроза повторних ударів. Жителів закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 41 населений пункт Сумської області. Травмовано 13 людей. Внаслідок обстрілів на території області пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди, магазин, транспортні засоби, мотоцикл, комбайн та ангар.