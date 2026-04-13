На Росії студент напав на саркофаг Леніна

Фото з відкритих джерел

На Росії студент вирішив "висловити" свої політичні погляди. Він напав на мавзолей, де зберігають тіло Леніна

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

У мавзолеї на Червоній площі в Москві студент напав на саркофаг з тілом Леніна. Спочатку він вдарив кілька разів по склепу, а потім кинув у нього макасином. Свою мотивацію він пояснив тим, що не згоден з економічною та регілійною політикою Леніна. Відомо, що студента вже затримали.

Нагадаємо, що "нападати на Леніна" - це майже російська традиція. Влітку 2023 року чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в бік мавзолею.