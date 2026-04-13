13 квітня 2026, 22:25

На Росії студент напав на саркофаг Леніна

Фото з відкритих джерел
На Росії студент вирішив "висловити" свої політичні погляди. Він напав на мавзолей, де зберігають тіло Леніна

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко, передає RegioNews.

У мавзолеї на Червоній площі в Москві студент напав на саркофаг з тілом Леніна. Спочатку він вдарив кілька разів по склепу, а потім кинув у нього макасином. Свою мотивацію він пояснив тим, що не згоден з економічною та регілійною політикою Леніна. Відомо, що студента вже затримали.

Нагадаємо, що "нападати на Леніна" - це майже російська традиція. Влітку 2023 року чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю в бік мавзолею.

Росія затримання
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
