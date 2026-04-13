В России студент напал на саркофаг Ленина

Фото: из открытых источников

В России студент решил "выразить" свои политические взгляды. Он напал на мавзолей, где хранят тело Ленина

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко, передает RegioNews.

В мавзолее на Красной площади в Москве студент напал на саркофаг с телом Ленина. Сначала он ударил несколько раз по склепу, а затем бросил в него макасин. Свою мотивацию он объяснил тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина. Известно, что студент уже задержан.

Напомним, что "нападать на Ленина" – это почти российская традиция. Летом 2023 года мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея.