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10 вересня 2026, 08:29

Втрати РФ за добу: понад 1500 окупантів, 69 артсистем та понад 2000 БпЛА

10 вересня 2026, 08:29
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Фото: 147-ма окрема артилерійська бригада
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Сили оборони України за добу ліквідували 1520 окупантів, а також знищили 69 артсистем, 15 бронемашин, 2017 БПЛА і 613 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, 7 вересня та в ніч на 8 вересня українські військові завдали удару по низці військових об'єктів ворога. Зокрема, у районі Донецьку вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

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