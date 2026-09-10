Втрати РФ за добу: понад 1500 окупантів, 69 артсистем та понад 2000 БпЛА
Сили оборони України за добу ліквідували 1520 окупантів, а також знищили 69 артсистем, 15 бронемашин, 2017 БПЛА і 613 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 7 вересня та в ніч на 8 вересня українські військові завдали удару по низці військових об'єктів ворога. Зокрема, у районі Донецьку вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.
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