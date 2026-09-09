Бензин зростає, автогаз - падає: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні на тлі ріних факторів, зокрема - ситуації на Близькому Сході, регулярно змінюються ціни на бензин. Стало відомо, які зараз цінники на АЗС
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 9 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 86,65 гривні за літр (+0,43 гривні);
- бензин А-95 – 82,74 гривні за літр (+0,35 гривні гривні);
- бензин А-92 – 76,68 гривні за літр (+0,01 гривні);
- дизпальне – 93,22 гривні за літр (+0,39 гривні);
- автогаз – 43,41 гривні за літр (-0,01 гривні).
Нагадаємо, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку директора "Консалтингової групи А-95", Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні.
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