26 січня 2026, 12:45

Гончаренко заявив, що проти нього розпочали провадження за держзраду

26 січня 2026, 12:45
Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко заявив, що проти нього розпочали кримінальне провадження. Він називає цю справу замовною

Про це депутат заявив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Олексія Гончаренка, Печерський районний суд за заявою нардепки "Слуги народу" зобов'язав Офіс Генпрокурора розпочати проти нього провадження за державну зраду та перешкоджання ЗСУ.

"Замовна справа, вже суддя Вовк у Печерному суді розминається. Генпрокуратура всіх запускає, спускають всіх собак. Знаєте за що? За те, що я заважаю ЗСУ", – каже Гончаренко.

Название

Нагадаємо, раніше суд призначив народному депутату Олександру Дубінському альтернативу триманню під вартою у вигляді застави в розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень, що дозволить йому вийти на волю після внесення цієї суми.

