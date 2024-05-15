Ідея бронювання від мобілізації за великі податки – несправедлива, – Шуляк

фото: Олена Шуляк/Telegram

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу” Олена Шуляк, передає RegioNews.

"Українські підприємці зараз – це справді патріоти нашої держави, бо в тих умовах, в яких доводиться працювати, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця, можуть бути тільки люди, які зараз не ставлять в пріоритет отримання прибутку, а працюють на нашу спільну перемогу та збереження своїх підприємств”, – написала вона.

Вона зазначила, що зараз до традиційних викликів для бізнесу, таких як корупція, митниця, перевірки, бюрократія, податковий тиск, додаються нові пов'язані з війною проблеми і похідні від неї. Найбільш болючі питання – це бронювання працівників, визначення критичних підприємств, автоматичне продовження бронювання.

"Проте варто сказати чесно, бізнес із своїми проблемами стукає у всі владні двері, але не всюди двері відкриті”, – наголосила Шуляк.

Вона підкреслила, що зараз є багато підприємств, де традиційно висока частка працівників – чоловіків (транспорт, будівництво), мають кадровий голод. Багато бізнес-проєктів закриваються/відкладаються саме через відсутність працівників та відсутності ясності, хто завтра може бути мобілізований.

"Всі ми розуміємо, що йде війна і потрібно тримати фронт, але одночасно цей же фронт потребує колосальних ресурсів, які забезпечують українські підприємства податками. Це не означає, що буде реалізовуватись принцип бронювання за рівнем сплати податків – це несправедливо, але одночасно, коли на фронт мобілізуються ключові працівники підприємства, після чого воно перестає функціонувати, то це точно не вигідна державна політика. Ні в питаннях оборони, ні в питанні економіки”, – пояснила Олена Шуляк.

Вона наголосила, що виконавча і законодавча влада, бізнес та військові повинні знайти вірний та справедливий механізм: хто воює, хто працює і сплачує податки для тих, хто на фронті, хто робить зброю і боєприпаси. Це питання справедливості та нашого виживання, підкреслила нардепка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації. Наразі тривають дискусії.