Навчання дітей за кордоном: як зараховуватимуть оцінки в України

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Результати навчання дітей, які через військову агресію Росії вчаться за кордоном, мають бути зараховані в Україні

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на цьому наголосили представники Української школи в Женеві (Швейцарія) під час наради із віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук, інформує RegioNews.

Зокрема, йдеться про те, що діти, які вимушено змінили місце проживання і здобували освіту за кордоном, після повернення будуть зараховані до закладів загальної середньої освіти України. Туди, де навчалися раніше, або в будь-які інші. Зарахування здійснюватиметься на підставі заяви одного з їхніх батьків чи інших законних представників.

Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, здобуті за кордоном, при поверненні перезараховуються. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої мають бути прикріплені:

– витяг оцінок, здобутих за кордоном;

– довідка про систему оцінювання, яка застосовується в країні перебування.

За кордоном діти можуть вивчати лише навчальні предмети українознавчого компонента. Це можливо як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).

Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі). Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах.

Раніше повідомлялось, що внаслідок зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус серед дітей у Тетіївській громаді на Київщині оголошено карантин.