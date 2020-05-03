Український посол у Німеччині запропонував парі Шредеру щодо Криму

Мельник впевнений, що санкції чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють по Росії

Фото: Укрінформ

Мельник впевнений, що санкції чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють по Росії

Заяви Шредера виданню Tagesspiegel посол назвав "криком відчаю". Про це посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив Укрінформу, передає RegioNews.

Так, в інтерв’ю Tagesspiegel Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх нібито неефективність. Він також заявив, що Росія за будь-якого президента не поверне Крим Україні.

"Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва", - прокоментував це Мельник.

Також він наголосив, що усі зусилля лобіста Кремля – марні, адже німецька влада та суспільство підтримують Україну щодо питання російської агресії. Також, у відповідь на заяву Шредера, що Крим завжди буде російським, дипломат запропонував колишньому канцлеру ФРН парі.