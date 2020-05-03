Український посол у Німеччині запропонував парі Шредеру щодо Криму
Заяви Шредера виданню Tagesspiegel посол назвав "криком відчаю". Про це посол України в ФРН Андрій Мельник повідомив Укрінформу, передає RegioNews.
Так, в інтерв’ю Tagesspiegel Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх нібито неефективність. Він також заявив, що Росія за будь-якого президента не поверне Крим Україні.
"Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б‘ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва", - прокоментував це Мельник.
Також він наголосив, що усі зусилля лобіста Кремля – марні, адже німецька влада та суспільство підтримують Україну щодо питання російської агресії. Також, у відповідь на заяву Шредера, що Крим завжди буде російським, дипломат запропонував колишньому канцлеру ФРН парі.
"А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що "жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим", то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - сказав посол.
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