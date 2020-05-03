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03 мая 2020, 16:29 46

Украинский посол в Германии предложил пари Шредеру касатльно Крыма

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03 мая 2020, 16:29 46
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Мельник уверен, что санкции прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют по России
Фото: Укринформ
Мельник уверен, что санкции прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют по России

Заявления Шредера изданию Tagesspiegel посол назвал "криком отчаяния". Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил Укрінформу, передает RegioNews.

Так, в интервью Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на незаконную аннексию ею Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их якобы неэффективности. Он также заявил, что Россия при любом президенте не вернет Крым Украине.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно и политического руководства", - прокомментировал это Мельник.

Также он подчеркнул, что все усилия лоббиста Кремля – бесполезны, ведь немецкая власть и общество поддерживают Украину по вопросу российской агрессии. Также, в ответ на заявление Шредера, что Крым всегда будет российским, дипломат предложил бывшему канцлеру ФРГ паре.

"А что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западее", - сказал посол.


санкции посол Крым
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