Украинский посол в Германии предложил пари Шредеру касатльно Крыма

Мельник уверен, что санкции прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют по России

Фото: Укринформ

Мельник уверен, что санкции прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют по России

Заявления Шредера изданию Tagesspiegel посол назвал "криком отчаяния". Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил Укрінформу, передает RegioNews.

Так, в интервью Tagesspiegel Шредер предложил снять санкции с России, введенные в ответ на незаконную аннексию ею Крыма и вооруженную агрессию на востоке Украины, из-за их якобы неэффективности. Он также заявил, что Россия при любом президенте не вернет Крым Украине.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу вопят о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно действуют и чрезвычайно больно бьют в самое сердце и без того хилой российской экономики, а следовательно и политического руководства", - прокомментировал это Мельник.

Также он подчеркнул, что все усилия лоббиста Кремля – бесполезны, ведь немецкая власть и общество поддерживают Украину по вопросу российской агрессии. Также, в ответ на заявление Шредера, что Крым всегда будет российским, дипломат предложил бывшему канцлеру ФРГ паре.