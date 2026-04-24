24 квітня 2026, 21:31

На Сумщині викрили чоловіка, який ґвалтував 13-річну дівчинку

Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурор повідомив про підозру 43-річному чоловіку, який тривалий час співмешкав з 13-річною дівчинкою та ґвалтував її

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що з дитиною підозрюваний познайомився у соцмережах. Попри те, що дівчина одразу повідомила свій вік, чоловік продовжив з нею спілкування та згодом запросив її переїхати до нього на Сумщину. Під час співмешкання чоловік систематично ґвалтував тринадцятирічну.

Мати дівчинки, яка зловживала алкоголем, усвідомила зникнення малолітньої доньки лише через декілька днів та звернулась до правоохоронців. Після цього дівчина на деякий час все ж повернулася додому, втім, згодом знов поїхала жити до підозрюваного. Більш того, мати дівчини також приїжджала до цього чоловіка, де вони мешкали втрьох упродовж двох днів.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ст.152 КК України.

Однак до обрання запобіжного заходу підозрюваному вдалось втекти.

Його оголосили в розшук та затримали. З того часу він перебуває під вартою. Також слідство з’ясувало, що чоловік робив фото порнографічного характеру малолітньої і зберігав їх для особистого перегляду.

Відтак чоловікові повідомлено про нову підозру.

Наразі дівчину вилучили з родини, вона перебуває у відповідному реабілітаційному центрі. Вирішується питання щодо позбавлення батьківських прав її матері.

Дії підозрюваного кваліфіковано як домагання до дитини для сексуальних цілей, вчинення дій сексуального характеру щодо малолітньої, незалежно від її добровільної згоди, виготовлення та зберігання дитячої порнографії (ч. 3 ст. 156-1, ч. 4 та ч. 6 ст. 152, ч. 1 та ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Нагадаємо, що на Хмельниччині затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві. Вперше він зґвалтував падчерку, коли їй було дев'ять років.

Суми Сумська область педофіл згвалтування
