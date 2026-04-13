На Сумщині вибухотехніки розмінували бойову частину російського безпілотника
Російський ударний БпЛА, атакуючи населений пункт, впав у приватному секторі і не вибухнув
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки оглянули апарат і вилучили його уламково-фугасну бойову частину.
Небезпечний вантаж вивезли з території приватного подвір'я на спеціальний майданчик, де знищили шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, який збили Сили оборони України.
08 квітня 2026
06 квітня 2026
03 квітня 2026
31 березня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »