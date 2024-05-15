Влада Сумщини запевняє, що наступу росіян у регіоні не буде, у ворога недостатньо сил

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Російська армія не має достатньо сил для наступу на Сумщину, одночасно при цьому атакуючи Харківщину.

Про це сказав заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак в ефірі телеканалу "Київ", передає RegioNews.

Він наголосив, що панікувати "немає сенсу", ситуація в регіоні контрольована.

Водночас за словами Біцака, фіксуються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп минулого тижня, однак такі дії з боку росіян були і раніше.

На думку заступника голови Сумської районної ради, наступу росіян у регіоні не буде, бо в агресора не вистачить сил, щоб атакувати одночасно і Сумщину, і східні регіони України, зокрема, Харківщину.

Нагадаємо, за прогнозом ГУР, атаки окупантів на Харківщині триватимуть "ще три-чотири дні", після чого російські війська, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".