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Правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Чернівецької області, який організовував незаконне переправлення чоловіків через держкордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Буковинець за попередньою змовою із жителем Коломиї за гроші допомагали чоловікам призовного віку перетинати кордон поза межами контрольно-пропускних пунктів. За 10 тисяч доларів ділки переводили військовозобов’язаних через ліс до Румунії.

Новому затриманому оголосили підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, спільника чоловіка, "переправника" з Коломиї, правоохоронці викрили наприкінці вересня під час одержання коштів.