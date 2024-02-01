Правоохоронці провели обшуки в управлінні ДСНС Полтавщини

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Днями Державне бюро розслідувань провело слідчі дії в управлінні ДСНС у Полтавській області. Бюро досліджує можливі зловживання посадовців під час державних закупівель

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Полтавщина".

"Теруправління ДБР Полтави здійснює досудове розслідування за фактами можливих зловживань посадових осіб ГУ ДСНС України в Полтавській області під час державних закупівель. В межах кримінального провадження відбувалися певні слідчі дії, з метою витребування документів по тендерам. Наразі фактів, які б свідчили про відповідні порушення керівництва або співробітників ГУ ДСНС України в Полтавській області не встановлено, разом з тим досудове розслідування триває і лише після його завершення можна буде говорити про відповідні результати розслідування", - прокоментували у відомстві.

За інформацією видання, слідчі дії можуть свідчити про можливу ротацію керівника рятувальників області. Нинішній начальник ГУ ДСНС Володимир Салогуб обіймає цю посаду із грудня 2015 року.

Нагадаємо, раніше також з'явилася інформація, що співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли в офіси "Укрнафти". Там проводять обшуки.