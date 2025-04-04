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Американським дипломатам, які працюють в Китаї, заборонили стосунки з громадянами КНР. Це пов'язують з тактикою китайської розвідки зав'язувати стосунки для отримання секретних даних

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Таке рішення, за даними видання, ухвалили ще в січні 2025 року послом США Ніколасом Бернсом. Ця заборона стосується всіх дипломатів у Китаї. Зокрема, йдеться про посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також консульство в Гонконгу. Там американським чиновникам заборонені інтимні стосунки з громадянами Китая.

Виняток можливий лише в тому випадку, якщо державний службовець мав стосунки з громадянином Китаю до цієї заборони. Для цього потрібно подавати заявку на дозвіл. Проте немає гарантій на цей дозвіл: можуть запропонувати або звільнитися, або розірвати стосунки.

Слід зазначити, що причиною може бути посилення активності китайських спецслужб. За даними американської розвідки, у Китаї часто використовують тактику, коли агент встановлює романтичні або сексуальні стосунки з метою отримання секретних даних.