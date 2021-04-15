Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів

Програвши підрахунок голосів у окружкомі, Олександр Шевченко не зупинився, пішов до суду, виграв його, а потім й апеляцію. Та добився відміни рішень ОВК, які, на його думку, і віддали перемогу Василю Вірастюку

Програвши підрахунок голосів у окружкомі, Олександр Шевченко не зупинився, пішов до суду, виграв його, а потім й апеляцію. Та добився відміни рішень ОВК, які, на його думку, і віддали перемогу Василю Вірастюку

Вибори на 87-му окрузі не завершилися навіть після оголошення їхніх результатів у ЦВК. Чим жила Надвірнянщина політична, як один із кандидатів штурмував франківський та львівський суди, а інший випадково піддав сумніву освіту самого президента, спостерігав RegioNews.

П'ять дільниць і два суди

Програвши вибори, Олександр Шевченко, як і обіцяв, не зупинився. "Буковелець" відправився до суду - до Івано-Франківського окружного адмінсуду (ОАСІФ), де оскаржував відразу два моменти післявиборчих перегонів. По-перше, рішення окружної виборчої комісії про те, що голосування на п'яти дільницях було визнане недійсними.

Пояснимо, чому Шевченко так хотів повернути їх до загальної відомості. Кандидат від "За майбутнє" ще до рішення ОВК та оголошення Центрвиборчкомом результатів голосування виклав у відкритий доступ PDF-файли із фотографіями протоколів усіх дільничних комісій. Подивимося, що було у тих протоколах, які не став враховувати окружком.

Дільниця 260025: Шевченко – 150, Вірастюк – 55

Дільниця 260028: Шевченко – 172, Вірастюк – 93

Дільниця 260515: Шевченко – 326, Вірастюк – 170

Дільниця 261027: Шевченко – 172, Вірастюк – 73

Дільниця 261030: Шевченко – 377, Вірастюк – 141

Різниця на цих дільницях складає, згідно із оприлюдненими Шевченком протоколами, 665 голосів. На користь нього самого. Офіційна ж перевага Вірастюка, зафіксована ЦВК без цих п'яти дільниць - 749 голосів. Як бачимо, від переваги "слуги народу" не залишилося майже нічого.

Окружний адмінсуд обласного центру став на бік Шевченка і скасував рішення ОВК про визнання голосування на цих дільницях недійсними. Окружком подав апеляцію на це рішення, причому у Восьмий апеляційний адміністративний суд, який знаходиться аж у Львові. Та він, попри сподівання окружної виборчої комісії, підтвердив правильність рішення суду першої інстанції. Скандальні дільниці довелося зарахувати.

Але, як ви бачите, їхнього результату не вистачило б для загальної перемоги. Тож Шевченко, паралельно із боротьбою за п'ять дільниць, подав до ОАСІФ ще один позов – про визнання недійсним усього протоколу із результатами виборів, підписаного ОВК №87. Як ми уже писали раніше, цей протокол був складений після перерахунку голосів на шести дільницях. А перерахунок цей призвів до зменшення результату Шевченка на 504 голоси.

Така арифметика уже серйозно міняла ситуацію на 87-му окрузі. І знову окружний адмінсуд Івано-Франківська став на бік "замайбутнівця". Спроби ОВК відігратися у львівській апеляції, як і у випадку із невизнанням результатів на шести дільницях, – провалилися. Тож Центрвиборчком наказав окружній комісії до 15 квітня представити новий протокол, із відповідними уточненнями.

Втім, 14-го увечері, коли ОВК №87 таки зібралася на засідання і підготувала уточнений протокол, Шевченко все одно виявився незадоволеним. На своїй сторінці в Facebook він заявив, що його юристи уже назвали цей новий протокол протиправним, бо той "не враховує численні рішення судів". Отже, навіть після судової тяганини та перерахунку голосів історія із виборами у Надвірній не завершується. Принаймні, для одного із претендентів на мандат.

Хороші спортсмени, погані юристи, неприємні рейтинги

А що ж інший претендент, той, який уже встиг приміряти на себе лаври переможця? Активність Василя Вірастюка прогнозовано упала практично до нуля, в соцмережах його сторінка перестала генерувати хоч якісь новини. Зате майже-нардеп відзначився яскравим пасажем у інтерв'ю "Українським новинам".

Відповідаючи на питання, чи логічним є те, що спортсмени і шоумени ідуть в парламент замість політиків та юристів, Вірастюк різко відповів: "Подекуди зі спортсменів виходять політики набагато кращі, ніж з професійних юристів чи ще когось". Мовляв, вони якраз живуть за чесними правилами. Стандартна відповідь на провокаційне питання – і все б нічого, якби не маленький нюанс.

Справа в тому, що неофіційний лідер партії, яка і кандидувала Вірастюка у народні депутати, як відомо, "у 1995-2000 рр. навчався у Київському національному економічному університеті за спеціальністю "Правознавство", здобув кваліфікацію юриста". Цитата з офіційного сайту президента Володимира Зеленського. Звісно ж, пану Василю гострі на язик українські користувачі соцмереж дуже швидко це пригадали. Тож, іще не отримавши омріяного посвідчення народного депутата, Вірастюк уже вляпався у перший невеличкий скандальчик.

Іншою неприємністю стали свіжі результати соціологічних опитувань від групи "Рейтинг". Згідно із ними, на 87-му окрузі:

- Шевченку довіряють 55% опитаних, Кошулинському – 40%, Вірастюку – усього 30%;

- вважають, що переміг Шевченко, - 38%, Вірастюк – 25%, Кошулинський – 10%;

- вірять у значні фальсифікації на виборах 33%, у незначні – 16%, у те, що їх не було – 23%;

- у фальсифікаціях на користь Вірастюка упевнені 30%, а на користь Шевченка – лише 16%.

І головний соціологічний показник суспільних настроїв, який би мав остаточно засмутити кандидата від "Слуги народу", якби той зважав на такі речі – якби найближчої неділі відбулися перевибори з тими ж кандидатами, то результат був би наступний:

- Шевченко – 43,3%;

- Кошулинський – 26,7%;

- Вірастюк – 23,9%.

До речі, перевибори на окрузі №87, згідно з тією ж соціологією, підтримують 49% опитаних. І не тільки вони. 14 квітня очільник партії "За майбутнє" (яка і висувала Шевченка на довиборах) Ігор Палиця закликав колег-нардепів, ЦВК і президента провести перевибори на 87-му окрузі.

Тож історія гонитви за буковельсько-надвірнянським мандатом триває. До речі, Шевченко паралельно із перемогами у судах здобув іще одну вікторію – Івано-Франківську область вивели із "червоної" карантинної зони відразу в "жовту", і це дозволило офіційно відкрити для усіх бажаючих "Буковель". Тож чи ж з руки йому, натхненному перемогою над коронавірусом та локдаунами, зупинятися перед якоюсь окружною комісією? Покаже час. І Центрвиборчком. Або – за звичною схемою – судові інстанції.