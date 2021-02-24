09:14  24 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили 5850 нових випадків
08:59  24 лютого
Прокурор Одещини відреагував на протести у підтримку Стерненка
08:11  24 лютого
Двадцять порушень за добу: в ООС повідомляють про двох поранених та одного загиблого
UA | RU
UA | RU
24 лютого 2021, 11:45 1145

Президентський рейтинг: кого найбільше підтримують українці

24 лютого 2021, 11:45 1145
Читайте также на русском языке
Найбільша підтримка серед громадян у чинного президента Володимира Зеленського
Найбільша підтримка серед громадян у чинного президента Володимира Зеленського
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Якщо б президентські вибори відбулися наприкінці лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 23,1%. На початку місяця його підтримували 21,2% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

За Петра Порошенка проголосували б 14,4% (на початку місяця - 16,4%) за Юрія Бойка - 11,3% (на початку місяця - 17,1%), за Юлію Тимошенко - 10,9% (на початку місяця 12,3%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 7,2%, Володимира Гройсмана - 5,7%, Дмитра Разумкова - 5,3%, Євгенія Мураєва - 4,9%, Олега Ляшка - 4,1%, Арсенія Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока та Віталія Кличка - по 2,4%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Раніше повідомлялося, що майже 60% українців не хочуть бачити Зеленського президентом вдруге.

коронавірус Україна карантин рейтинг опитування

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram