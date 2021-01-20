Відстороненого голову КСУ Тупицького знову не пустили на роботу

Глава КСУ не хоче, щоб у нього був зафіксований прогул

Глава КСУ не хоче, щоб у нього був зафіксований прогул

Фото з відкритих джерел

Відсторонений указом президента голова Конституційного Суду Олександр Тупицький і сьогодні намагався потрапити на своє робоче місце, його знову не пустили.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 5 канал.

Як і вчора, відстороненому указом президента голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому, який сьогодні намагався потрапити на своє робоче місце, дорогу перегородила державна охорона. Пояснили: виконують рішення ДБР.

Тупицький приїздив до будівлі суду двома машинами разом з особистою охороною. Він не зміг заїхати навіть до двору суду.

За словами судді, він не звільнений зі своєї посади офіційно, тож якщо він не прийде, то у нього буде зафіксовано прогул, а цього він не хоче, тож обіцяє й надалі відвідувати суд.

Тупицький вимагав наказ або письмове звернення, яким йому заборонено відвідувати робоче місце, утім охорона відповіла, що таке не коментуватимуть судді, а письмових звернень від ДБР у них немає.

Олександр Тупицький пообіцяв, що повернеться завтра, а охоронці пояснили, що просто виконують наказ зверху. Сам Тупицький винним себе не вважає, а підозру, яка надійшла йому поштою, він вважає незаконною, адже в самій підозрі не було реєстрації. Справу ж проти себе вважає сфабрикованою.

Як повідомлялося, учора Тупицький детально розписав Венедіктовій, як вручити йому підозру належним чином. У своїй заяві він просить Венедіктову звернутися до президента щодо скасування Указу про відсторонення від посади голови КС.

Натомість Венедіктова не має наміру особисто повідомляти про підозру Тупицькому.

Раніше повідомлялося, що вчора голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду. Також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ.

В КСУ заявили, що це є черговою спробою протиправного втручання в діяльність голови суду, а також перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи КС в цілому.

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.