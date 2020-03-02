Стало відомо, що чекає на евакуйованих українців у Нових Санжарах

У четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині

Фото: Pixabay

У четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині

Про це повідомляють RegioNnews із посиланням на 112 Україна. Люди зможуть залишити обсервацію в четвер зранку. Але за умови, що в них не буде виявлено симптомів коронавірусу. Нагадаємо, що в суботу, 29 лютого, у евакуйованих українців та членів екіпажу, який доправив їх на батьківщину, взяли ще кілька аналізів на виявлення збудника атипової пневмонії в організмі. Результати очікують отримати у середу. Тим часом, як повідомляли RegioNews раніше, усього під медичним наглядом на нову коронавірусну інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.

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