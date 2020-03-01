В Києві на ходу загорілася маршрутка

Рятувальники ліквідували займання маршрутного таксi на Солом’янськiй площi в Києві

Фото: Головне управління ДСНС в Києві

Рятувальники ліквідували займання маршрутного таксi на Солом’янськiй площi в Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Києві.

За словами рятувальників, iнформацiя про займання надiйшла до служби порятунку 1 березня о 10:02. Вже о 10:07 вогнеборці локалізували, а о 10:12 лiквiдували пожежу. Проте, мікроавтобус згорiв повнiстю.

"На щастя, усi пасажири вiдразу ж вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежникiв. Нiхто не постраждав. Причини загоряння встановить слідство”, - сказано в повідомленні.