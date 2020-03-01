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01 березня 2020, 18:13 21

В Києві на ходу загорілася маршрутка

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01 березня 2020, 18:13 21
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Рятувальники ліквідували займання маршрутного таксi на Солом’янськiй площi в Києві
Фото: Головне управління ДСНС в Києві
Рятувальники ліквідували займання маршрутного таксi на Солом’янськiй площi в Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Києві.

За словами рятувальників, iнформацiя про займання надiйшла до служби порятунку 1 березня о 10:02. Вже о 10:07 вогнеборці локалізували, а о 10:12 лiквiдували пожежу. Проте, мікроавтобус згорiв повнiстю.

"На щастя, усi пасажири вiдразу ж вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежникiв. Нiхто не постраждав. Причини загоряння встановить слідство”, - сказано в повідомленні.


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