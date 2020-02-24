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24 лютого 2020, 19:30 1

Зведення ООС: бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

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24 лютого 2020, 19:30 1
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З початку поточної доби, 24 лютого, в районі проведення операції ООС збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: штаб ООС
З початку поточної доби, 24 лютого, в районі проведення операції ООС збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ООС у Facebook.

Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме поблизу Мар'їнки і неподалік Пєсків. Ще два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - поруч з Новотошківським і в районі населеного пункту Шуми.

"Сьогодні, 24 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі перейдуть на весняний графік роботи.


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