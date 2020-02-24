Зведення ООС: бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр ООС у Facebook.
Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме поблизу Мар'їнки і неподалік Пєсків. Ще два обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - поруч з Новотошківським і в районі населеного пункту Шуми.
"Сьогодні, 24 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
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