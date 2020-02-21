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21 лютого 2020, 12:55 23

Суд в РФ засудив ексміністра оборони України Гриценка до шести років колонії

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21 лютого 2020, 12:55 23
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Суд в Москві заочно засудив ексміністра оборони України Анатолія Гриценка до 6 років колонії за заклики до терактів в Росії
Суд в Москві заочно засудив ексміністра оборони України Анатолія Гриценка до 6 років колонії за заклики до терактів в Росії

Як інформує RegioNews, про це пише ТАСС.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", — оголосив вирок суддя Данило Логачов.

У грудні 2017 року СК РФ завів справу стосовно Гриценка за аналогічною статтею.

СК РФ стверджує, що Гриценко у 2014 році під час прямої трансляції телекомпанії Студія 1+1 нібито виступив з публічним закликом до здійснення "терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів".

Другий епізод пов’язаний нібито з закликами Гриценка в ефірі телеканалу 112 Україна 2 липня 2017 року до "здійснення терористичної діяльності на території Москви і Таганрога".

У квітні 2019 року Слідком РФ оголосив Гриценка у розшук.


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