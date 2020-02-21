Суд в РФ засудив ексміністра оборони України Гриценка до шести років колонії
Як інформує RegioNews, про це пише ТАСС.
"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", — оголосив вирок суддя Данило Логачов.
У грудні 2017 року СК РФ завів справу стосовно Гриценка за аналогічною статтею.
СК РФ стверджує, що Гриценко у 2014 році під час прямої трансляції телекомпанії Студія 1+1 нібито виступив з публічним закликом до здійснення "терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів".
Другий епізод пов’язаний нібито з закликами Гриценка в ефірі телеканалу 112 Україна 2 липня 2017 року до "здійснення терористичної діяльності на території Москви і Таганрога".
У квітні 2019 року Слідком РФ оголосив Гриценка у розшук.
- 15:24 21 лютого Залишивши Санжари, Скалецька викладає фото з медцентру без маски
- 15:18 21 лютого Кримський журналіст Семена вперше виступить у Києві
- 15:11 21 лютого Гриценко прокоментував вирок суду РФ
- 14:57 21 лютого Не минуло й доби: Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах
- 14:51 21 лютого В Україні заблокували 33 платформи грального бізнесу
- 14:42 21 лютого Під парламентом мітингують шахтарі
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло