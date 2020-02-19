На Буковину хочуть вивозити львівське сміття

Хотинській міській раді надійшла пропозиція від міськради Львова про те, щоб на хотинське сміттєзвалище привозили по дві вантажівки відходів на день на платній основі

Хотинській міській раді надійшла пропозиція від міськради Львова про те, щоб на хотинське сміттєзвалище привозили по дві вантажівки відходів на день на платній основі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Хотинські вісті. Голова Хотинської ОТГ Микола Головльов каже, що це вже третя подібна пропозиція львівської влади. Дві попередні закінчилися рішенням сесії Хотина про заборону завезення сміття. "Захоронення 1 тонни сміття коштує 700 грн, у день можуть привозити дві вантажівки, це 50 тонн - 35 тисяч грн. На рік вийде понад 12 млн, які можуть надійти на рахунок КП "Хотинблагоустрій". Тоді не потрібно було б дотувати його з міського бюджету. Крім того, за ці кошти можна облаштувати лінію із сортування сміття, а зібраний папір, пластик і брухт продавати і заробляти ще близько 15 тисяч у день для міста. А в перспективі збудувати завод з переробки відходів", – прокоментував Микола Головльов. З іншого боку, місцева громада незадоволена такою пропозицією, адже побоюється неконтрольованого завозу сміття. Громадське обговорення цієї пропозиції планується у квітні.

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