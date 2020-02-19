На Буковину хочуть вивозити львівське сміття
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання Хотинські вісті.
Голова Хотинської ОТГ Микола Головльов каже, що це вже третя подібна пропозиція львівської влади. Дві попередні закінчилися рішенням сесії Хотина про заборону завезення сміття.
"Захоронення 1 тонни сміття коштує 700 грн, у день можуть привозити дві вантажівки, це 50 тонн - 35 тисяч грн. На рік вийде понад 12 млн, які можуть надійти на рахунок КП "Хотинблагоустрій". Тоді не потрібно було б дотувати його з міського бюджету. Крім того, за ці кошти можна облаштувати лінію із сортування сміття, а зібраний папір, пластик і брухт продавати і заробляти ще близько 15 тисяч у день для міста. А в перспективі збудувати завод з переробки відходів", – прокоментував Микола Головльов.
З іншого боку, місцева громада незадоволена такою пропозицією, адже побоюється неконтрольованого завозу сміття.
Громадське обговорення цієї пропозиції планується у квітні.
- 11:34 19 лютого Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва
- 11:22 19 лютого Рада розглянула 500 правок до закону про ринок землі
- 11:22 19 лютого В Києві під Офісом президента протестують малі підприємці
- 11:15 19 лютого У Херсонській області знайшли схованку з гранатометами і тротилом
- 10:47 19 лютого Держава продає готель "Дніпро" у Києві
- 10:46 19 лютого Відновлено роботу КПВВ "Мар’їнка"
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу