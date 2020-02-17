У Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту
Як повідомляє RegioNews, за його словами, була чітка домовленість, що нова зустріч у нормандському форматі має підбити підсумок того, що було обговорено на попередньому саміті.
"Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в (українське, - ред.) законодавство і деяких інших речей", - сказав Грушко, пише ТАСС.
Як одну з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом".
Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.
Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що підготовка до зустрічі в нормандської форматі, про проведення якої в квітні домовилися на саміті в Парижі, ще не почалася.
- 12:45 17 лютого Антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК щодо перезавантаження органу
- 12:36 17 лютого На рекламу в соцмережах голови Харківської ОДА витрачені тисячі доларів - ЗМІ
- 12:30 17 лютого У Тернополі за порушення паркування винесли 6 тисяч постанов
- 12:19 17 лютого Рада планує у п’ятницю заслухати звіт Кабміна Гончарука
- 11:45 17 лютого Голова Львівської ОДА шукає таланти
- 11:35 17 лютого У Кабміні розповіли про реформу будівельної галузі
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
- 18:19 15 лютого Партія "Слуга народу" змінила статут і зібралася на місцеві вибори
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло