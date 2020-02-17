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17 лютого 2020, 08:20 5

У Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту

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17 лютого 2020, 08:20 5
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Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято при наявності прогресу у виконанні поточних домовленостей. Про це на полях Мюнхенській конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко
Фото: ОПУ (архів)
Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято при наявності прогресу у виконанні поточних домовленостей. Про це на полях Мюнхенській конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко

Як повідомляє RegioNews, за його словами, була чітка домовленість, що нова зустріч у нормандському форматі має підбити підсумок того, що було обговорено на попередньому саміті.

"Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в (українське, - ред.) законодавство і деяких інших речей", - сказав Грушко, пише ТАСС.

Як одну з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом".

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.

Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що підготовка до зустрічі в нормандської форматі, про проведення якої в квітні домовилися на саміті в Парижі, ще не почалася.


ОРДЛО Нормандский формат Донбас Україна росія формула Штайнмайера
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