У Росії назвали умови для проведення нового нормандського саміту

Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято при наявності прогресу у виконанні поточних домовленостей. Про це на полях Мюнхенській конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко

Фото: ОПУ (архів)

Рішення про проведення нового саміту в нормандському форматі буде прийнято при наявності прогресу у виконанні поточних домовленостей. Про це на полях Мюнхенській конференції з безпеки заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко

Як повідомляє RegioNews, за його словами, була чітка домовленість, що нова зустріч у нормандському форматі має підбити підсумок того, що було обговорено на попередньому саміті. "Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в (українське, - ред.) законодавство і деяких інших речей", - сказав Грушко, пише ТАСС. Як одну з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом". Нагадаємо, 9 грудня 2019 року в Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандської четвірки". Президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Також в Парижі відбулася перша двостороння зустріч Зеленського і Путіна. Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що підготовка до зустрічі в нормандської форматі, про проведення якої в квітні домовилися на саміті в Парижі, ще не почалася.

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