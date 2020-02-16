Затриманих українських рибалок заарештували на 10 діб
Керченський міський "суд" заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ РФ в Азовському морі за нібито незаконний вилов риби
Керченський міський "суд" заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ РФ в Азовському морі за нібито незаконний вилов риби
Інформацію поширило прикордонне управління ФСБ по республіці Крим, пише RegioNews.
Затриманих визнано винними у непокорі законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також перешкоджанні виконанню ним службових обов'язків. Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб.
У прикордонуправлінні ФСБ також заявили, що "за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів Прикордонним управлінням стосовно затриманих порушено справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів")" .
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