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14 лютого 2020, 16:43 19

Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло

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14 лютого 2020, 16:43 19
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Однак, попри те, що платіжки дві - ціна в них менша
Фото: Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. УНІАН
Однак, попри те, що платіжки дві - ціна в них менша

Як повідомляє RegioNews з посиланням на урядову пресслужбу, прем`єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за тепло у січні.

Гончарук зазначає, що цієї зими знижено суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - каже прем’єр.

За його словами, раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), їх розділили. Тому що компанії, які постачають і транспортують газ, - різні, отже і платіжки дві.

Він пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб з’явився ринок енергоносіїв, тому що постачальники конкуруватимуть між собою та пропонуватимуть газ дешевше.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни у порядок формування тарифів облгазів на розподіл газу так, щоб ціна визначалася не за фактичними обсягами споживання, а за спожитим за минулий рік.

Від січня 2020 року українці почали отримувати окрему платіжку з нарахуваннями за доставку газу газорозподільними компаніями.


Гончарук Україна тепло платіжки комунальні послуги
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