У харківському зоопарку побудують туалет за майже 17 мільйонів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт державних закупівель Prozorro.
Згідно технічного завдання, ділянка під будівництво туалету в зоні "Світ узбережжя" знаходиться на території Харківського зоопарку. Будівля туалету має 2 поверхи розмірами 24,70х8,64 м. На першому поверсі розташовані жіночий та чоловічий туалети, на другому поверсі розташовується технічне приміщення тераріуму. На першому поверсі є перехід в експозиційний павільйон "Тераріум", який розташований в будівлі, що знаходиться поруч та реконструюється.
Проектом передбачені системи: господарсько-питний водопровід, гаряче водопостачання, побутова каналізація, виробнича каналізація, вентиляція, кондиціювання, мережі електрозабезпечення.
Підрядник повинен буде провести демонтажні і земляні роботи, залити фундамент, побудувати стіни, дах, встановити металоконструкції, перекриття, сходи, двері, вікна, зробити підлогу, підвісні стелі, утеплити фасад, зробити дизайнерське оформлення інтер'єрів, поставити умивальники, унітази, крани, кондиціонери, установити котли та таке інше.
В торгах взяли участь два підприємства: ТОВ "Строй інжінірінг девелопмент" та ПАТ "Трест житлобуд-1". На даний момент рішення не підписано.
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