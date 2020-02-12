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12 лютого 2020, 10:54

У січні киянам знизять тарифи на опалення і гарячу воду

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12 лютого 2020, 10:54
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«Комунальний рай» триватиме недовго, адже після ухвалення НКРЕКУ рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, платівки знову стануть більшими
«Комунальний рай» триватиме недовго, адже після ухвалення НКРЕКУ рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, платівки знову стануть більшими

Як повідомляє офіційний сайт «Київтеплоенерго», тарифи на опалення знизились на 18%, а на гарячу воду - на 16%. Це пов'язано з тим, що ціни на опалення і гарячу воду встановлюються відповідно до актуальної ціни на газ в розрахунковому періоді.

У січні в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1356,62 грн/Гкал - замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв.м складає 29,93 грн/кв.м при нормативному тарифі 38,5 грн/кв.м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшилась приблизно на 16 грн.

Точна сума перерахунку в платіжках зазначена окремим рядком в платіжках за січень, які кияни отримають в лютому. Загалом у січні перерахунок за спожиті послуги становить 326 млн грн. На сьогодні це найбільший показник в Україні.


#тариф #опалення #гаряча вода #перерахунок
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