У січні киянам знизять тарифи на опалення і гарячу воду

«Комунальний рай» триватиме недовго, адже після ухвалення НКРЕКУ рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, платівки знову стануть більшими

«Комунальний рай» триватиме недовго, адже після ухвалення НКРЕКУ рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, платівки знову стануть більшими