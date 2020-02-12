У січні киянам знизять тарифи на опалення і гарячу воду
Як повідомляє офіційний сайт «Київтеплоенерго», тарифи на опалення знизились на 18%, а на гарячу воду - на 16%. Це пов'язано з тим, що ціни на опалення і гарячу воду встановлюються відповідно до актуальної ціни на газ в розрахунковому періоді.
У січні в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії становить 1356,62 грн/Гкал - замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал. Для будинків без лічильників вартість опалення 1 кв.м складає 29,93 грн/кв.м при нормативному тарифі 38,5 грн/кв.м. Вартість 1 куб. м гарячої води також зменшилась приблизно на 16 грн.
Точна сума перерахунку в платіжках зазначена окремим рядком в платіжках за січень, які кияни отримають в лютому. Загалом у січні перерахунок за спожиті послуги становить 326 млн грн. На сьогодні це найбільший показник в Україні.
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