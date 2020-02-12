Сьогодні в Мінську пройдуть нові переговори по Донбасу
У Мінську сьогодні, 12 лютого, пройде чергова зустріч Тристоронньої контактної групи, яка повинна обговорити додаткові ділянки розведення озброєнь на Донбасі і обмін полоненими
У Мінську сьогодні, 12 лютого, пройде чергова зустріч Тристоронньої контактної групи, яка повинна обговорити додаткові ділянки розведення озброєнь на Донбасі і обмін полоненими
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ТСН.
Як наголошується, також сьогодні сторони повинні узгодити, як організувати роботу по відновленню пошуків зниклих без вести, про що домовлялися раніше, із залученням міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Нагадаємо, 11 лютого Україна отримала нового представника в гуманітарній підгрупі - за розпорядженням президента, Валерію Лутковську замінить генерал-майор СБУ Геннадій Кузнецов. З березня 2014 до січня 2015 року він очолював центр спецоперацій СБУ по боротьбі з тероризмом.
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