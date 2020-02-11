Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Противник вів вогонь по нашим позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує штаб ООС.
Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету - 5 пострілів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій:
- в районі Оріхового – зі станкового протитанкового гранатомету - 4 постріли;
- поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з ручного протитанкового гранатомету;
- неподалік Новолуганського – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Вчора, 10 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, з початку року бойовики порушували перемир'я на Донбасі майже 100 раз.
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