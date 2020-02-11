Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

10 лютого озброєні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає

Фото: штаб ООС

10 лютого озброєні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. З початку цього періоду російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає