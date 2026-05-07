ДТП сталася вдень 6 травня на трасі "Дніпро–Миколаїв" поблизу села Михайло-Ларине у Миколаївському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися вантажівка DAF та приміська маршрутка "Рута", яка курсувала за маршрутом "Миколаїв – Пересадівка".

Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали 60-річний водій маршрутки та четверо його пасажирів віком від 7 до 67 років. Усіх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Свідків ДТП просять повідомити інформацію за телефонами: 093-429-91-63 або 102.

