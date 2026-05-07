На Миколаївщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: серед постраждалих – дитина
ДТП сталася вдень 6 травня на трасі "Дніпро–Миколаїв" поблизу села Михайло-Ларине у Миколаївському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися вантажівка DAF та приміська маршрутка "Рута", яка курсувала за маршрутом "Миколаїв – Пересадівка".
Внаслідок зіткнення травми різного ступеня тяжкості отримали 60-річний водій маршрутки та четверо його пасажирів віком від 7 до 67 років. Усіх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Свідків ДТП просять повідомити інформацію за телефонами: 093-429-91-63 або 102.
Нагадаємо, 6 травня близько 22:00 у Тернополі сталася смертельна ДТП на дамбі: одна людина загинула, інша – у лікарні.
