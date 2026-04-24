За доказовою базою Служби безпеки до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого затримали у листопаді 2022 року в Одесі. Зловмисник коригував ракетно-дронові атаки рашистів по портовому місту

Як встановило розслідування, він об’їжджав обласний центр на власному авто і фіксував на прихований відеореєстратор пункти базування Сил оборони.

Зібрану інформацію агент зберігав на картці пам’яті, яку в подальшому планував передати своєму куратору з рф.

У разі отримання розвідданих окупанти планували їх використати для наведення ракетного озброєння та ударних дронів на місця дислокації українських військ.

Співробітники СБУ затримали зрадника на спробі передачі розвідувальних відомостей до країни-агресора.

За даними слідства, агентурні завдання РФ виконував завербований російськими спецслужбістами місцевий безробітний. До уваги росіян він потрапив коли публікував прокремлівські дописи в чатах Телеграм-каналів.

В обмін на співпрацю з ворогом зрадник сподівався отримати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації у разі захоплення Одеси.

Під час обшуків у зловмисника виявлено захований в авто відеореєстратор, картку пам’яті та смартфон із доказами роботи на РФ.

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

