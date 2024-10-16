фото: ДПСУ

Вночі 14 жовтня на Одещині під час патрулювання річкової ділянки прикордонники помітили у воді людину

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Плавцем виявився 23-річний житель Донеччини, який збирався дістатися берега сусідньої Молдови. Аби план втечі реалізувався, за допомогою молодик звернувся до знайомого жителя прикордоння. Останній порадив попередньо придбати гідрокостюм і рятувальний круг, в який покласти особисті речі, щоб аби вплав подолати лиман. За консультації донеччанин сплатив 300 доларів.

"Однак на березі лиману перевдягнутого в гідрокостюм утікача прикордонники затримали ще на старті занурення. І це, можливо, врятувало йому життя, адже вночі температура опустилася до +3-5, а води – до +10-15", – зазначили у ДПСУ.

За спробу незаконного перетинання держкордону на порушника склали адмінпротокол.

Нагадаємо, днями прикордонники у Закарпатській області зупинити чотирьох чоловіків. Вони планували вночі переплисти річку Тиса та нелегально потрапити до Угорщини.