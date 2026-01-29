07:53  29 січня
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
07:26  29 січня
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 08:07

На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети

29 січня 2026, 08:07
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поблизу одного з сіл Вільнозапорізької громади в Баштанському районі жителі виявили небезпечні боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місці вибухотехніки оглянули підозрілі предмети і ідентифікували їх, як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети, що є вкрай небезпечними та які заборонено транспортувати.

Фахівці дотримуючись норм безпеки, знищили вороже озброєння на місці виявлення методом контрольованого підриву.

На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до ворожої крилатої ракети

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину безпілотника росіян, яку місцеві мешканці виявили в полі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Миколаївська область війна обстріли суббоєприпаси вибухотехніки
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК
29 січня 2026, 08:24
У Львові вночі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: загинув чоловік
29 січня 2026, 08:20
Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла
29 січня 2026, 07:57
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53
Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 січня 2026, 07:34
РФ за день втратила два бойові літаки – ЦПД
29 січня 2026, 07:33
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
Росіяни вночі атакували Одесу: пошкоджений об’єкт інфраструктури
29 січня 2026, 07:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »