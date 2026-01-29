На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до ворожої крилатої ракети

Фото: поліція

Поблизу одного з сіл Вільнозапорізької громади в Баштанському районі жителі виявили небезпечні боєприпаси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місці вибухотехніки оглянули підозрілі предмети і ідентифікували їх, як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети, що є вкрай небезпечними та які заборонено транспортувати.

Фахівці дотримуючись норм безпеки, знищили вороже озброєння на місці виявлення методом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину безпілотника росіян, яку місцеві мешканці виявили в полі.