Через ДТП на перехресті в Печерському районі Києва ускладнено рух транспорту
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Іоанна Павла ІІ та Джона Маккейна
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки та, за можливості, обрати альтернативний шлях.
Нагадаємо, що у Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на проспекті Берестейському.
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