Влада Львова програла суд про забудову в історичній частині міста

фото: decentralization.ua

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова. Це дасть змогу забудовнику звести в історичній місцевості міста багатоповерхівку

Про це розповів міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Судове засідання відбулося в закритому письмовому провадженні, тому ані Мінкульт, ані Львівська міськрада "не могли публічно захистити свою позицію".

Садовий запевнив, що місто подасть касаційну скаргу на рішення суду. Він наголошує, що дуже важливо "зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників".

"Якщо доведеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", — написав міський голова Львова.

Нагадаємо, ще у 2017 році Львів замовив розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. Мінкульт затвердив його у 2024 році, однак з цим планом не згоден забудовник "Нью-трейдінг Львів".

Компанія хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, тому подала позов до Київського окружного адміністративного суду, щоб той скасував план регулювання забудови. Тоді суд також у закритому режимі ухвалив рішення на користь забудовника. Міська влада Львова оскаржила рішення суду в апеляції.