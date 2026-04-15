Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію: він пояснив, навіщо

54-річний кулінар опублікував фото з приватної клініки. Він розповів, що наважився на блефаропластику — пластичну операцію на повіках, яка допомагає скоригувати зону навколо очей і зробити погляд більш відкритим.

"Так, друзі, це була операція. Ви знаєте, що я працюю на телебаченні, і для мене важливо мати гарний вигляд. Це була блефаропластика — операція на повіках. Довго вагався, але все ж вирішив довіритися лікарям і зробити це для себе", - сказав шеф-кухар.

Він зазначив, що результат можна буде оцінити пізніше. При цьому він зазначив, що він за чесність.

"І якщо є можливість щось делікатно покращити і від цього почуватися впевненіше, то чому б і ні", - ділиться кулінар своїми міркуваннями.

Нагадаємо, раніше Ектор став військовим. Як іноземець він долучився до 429 полку "Ахілес". При цьому він пояснював, що не буде повністю зникати з цивільного життя. Зокрема, він збирається з'явитися ще у шоу "МастерШеф".