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13 травня 2025, 14:25
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Як підібрати плитку для стін на кухню та у ванну: експертний гід

13 травня 2025, 14:25
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Сучасна плитка для стін вражає різноманіттям текстур — від класичного мармуру до яскравих графічних візерунків. Правильний вибір дає змогу поєднати естетику й практичність у вашому інтер’єрі.

На сайті АГРОМАТ представлено понад тисячу колекцій плитка для стін у робочій кухонній зоні й у ванній кімнаті. Тут легко підібрати матеріал під будь-який стиль, оформити доставку по всій Україні та отримати професійну консультацію дизайнерів.

Як обрати плитку для кухні

  1. Зважайте на формат. Асортимент АГРОМАТ охоплює розміри від компактних 10 × 10 см до крупноформатних панелей 120 × 240 см, що дозволяє або створити виразну "цегляну" мозаїку, або досягти майже безшовного полотна над стільницею.

  2. Оцініть фактуру й покриття. Для фартуха підійде глянцева чи сатинова поверхня: краплі жиру та соусу легко прибираються звичайною губкою. Поціновувачам витонченої натуральності варто звернути увагу на колекції "під бетон" чи "під камінь" — вони гармонують із дерев’яними фасадами та металевою фурнітурою. Слід пам’ятати, що матові поверхні менш слизькі, якщо край стільниці переходить у невелику вертикаль.

  3. Продумайте колористику. Світла настінна плитка візуально розширює невеликі кухні, а контрастні вставки, виконані метлаською технікою, перетворюють фартух на декоративний акцент. У каталозі є як спокійні монохроми, так і плитка з флористичними, геометричними та природними принтами.

  4. Запасіться комплектуючими. Одразу замовляйте затирку в тон і декоративні молдинги: це заощадить час на монтажі й убереже від різниці відтінків у партіях.

Оптимальний вибір для ванної кімнати

  • Вологостійкість і хімічна стійкість. Глазурований керамограніт витримує дію мийних засобів і не боїться пари, тому ідеально підходить для душових зон та стін навколо ванни.

  • Рельєф підвищує безпеку. Якщо підлога ванної виконана з того самого матеріалу, надайте перевагу шорсткій поверхні R9–R10 — так зменшиться ризик ковзання.

  • Колористичні прийоми. Горизонтальна укладка прямокутників візуально розширює приміщення, а вертикальна "піднімає" стелю. Комбінуйте великий формат з вузькими вставками мозаїки: шов між матеріалами приховає перепади площини.

  • Мінімальний шов. Ректифікована плитка дозволяє залишити міжплитковий шов лише 2 мм — вода практично не затримується, догляд спрощується.

Монтаж і догляд: практичні лайфхаки

  • Робіть запас не менше 10 % на підрізування та можливий брак.

  • Використовуйте еластичний клей для вологих зон і епоксидну затирку: вона не темніє від грибка.

  • Для щоденного чищення достатньо м’якої щітки й нейтрального pH-засобу; абразиви та агресивні кислоти "з’їдять" блиск глазурі.

  • Облицювання з великих панелей зручніше різати водяною пилкою з алмазним диском — так край залишиться рівним, а декоративний шар не відколеться.

Справжній ремонт кухні й ванни неможливий без якісної плитки для стін: вона продовжує життя основам і формує візуальний стиль приміщення. Багатий каталог АГРОМАТ — від компактної мозаїки до монументальних плит 120 × 240 см — дарує свободу творчості, а мережа шоу-румів і доставка по Україні перетворюють вибір на зрозумілий покроковий процес.

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